Fani Carbajo anuncia que ha sufrido un aborto y cuenta su odisea

Fani Carbajo siempre ha hablado abiertamente de sus deseos de volver a ser madre. Un deseo que se ha visto truncado con el duro mazazo que acaba de sufrir. No ha sido hasta ahora cuando se ha visto capaz de sincerarse con todos sus seguidores de Mtmad sobre el aborto que sufrió hace unos meses.

«Os quiero contar la verdad», ha empezado diciendo la exconcursante de ‘Supervivientes’ en su canal. Visiblemente nerviosa, la exnovia de Christopher Guzmán ha decidido dar el paso de contar cómo se sintió al perder el bebé que estaba esperando junto a Fran Benito, su actual pareja.

«Yo no quería pelear con Dakota. Iba a presentar mi canción delante de miles de personas. Estaba lesionada del cuello, no entrené porque estaba lesionada y porque estaba embarazada. Me mandaron una analítica, pero durante esos días perdí el bebé», explicaba recientemente Fani Carbajo, recordando la pelea de la FaMMa League.

Muy afectada, la influencer recuerda que «empecé a sangrar y pasó lo que pasó. Me llevé un disgusto, un palo. De estar ilusionada y que me dieran positivo tres ‘predictors’ a que me pasara eso y ya no haya nada. Se juntó con que no quería pelear porque quería contar la verdad».

Fani Carbajo no pierde la esperanza de volver a ser madre

Por otro lado, Fani Carbajo también ha querido responder a quienes creen que es demasiado pronto para tener un hijo con su actual pareja: «De momento quiero tener un bebé con él. ¿Qué sale bien?, bien. ¿Qué no? Me separo, me quedo con mi hijo, Fran me pasa una pensión y hasta luego. La vida es así». De esta forma, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ quiere dejar claro que para ella en estos momentos lo más importante es ser mamá, por lo que volverá a intentarlo.

«El día 4 tengo cita, me han dicho los doctores que me van a ayudar. Dicen que, aunque tenga 39 años y haya perdido un embarazo recientemente, que no va a ser imposible», cuenta, esperanzada de que la próxima vez pueda ser la definitiva.

En esta última entrega en Mtmad, además de hablar de su aborto, Fani Carbajo también aprovecha la ocasión para cargar contra su exmarido, Christopfer, quien asegura que ha intentado volver con ella en varias ocasiones. «Ahora, de repente, su nueva novia le pone los cuernos y está dejando caer que yo me lo he inventado. Deja de justificar algo que no es. Hay llamadas e imágenes, deja de decir que soy yo», dice la influencer, bastante molesta con su expareja.