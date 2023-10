Beatriz Cortázar congela ‘Y ahora Sonsoles’ con el anuncio más triste sobre Isabel Pantoja

Isabel Pantoja ya estaría pensando en su muerte o, por lo menos, en cómo quiere que sea su último adiós. Sin embargo, para sorpresa de todos, la tonadillera no quiere grandes homenajes ni velatorios, sino que querría irse completamente sola y rodeada de su círculo más íntimo. Así lo ha contado Beatriz Cortázar en ‘Y ahora Sonsoles‘.

La mala relación de Isabel Pantoja con sus hijos le ha hecho tomar esta drástica decisión. Es más, según Beatriz Cortázar, el punto de inflexión llega cuando se encuentra con su hijo Kiko el día en el que lo ingresan en Sevilla. Aunque parecía que esa visita iba a ser la semilla de una reconciliación, acabó siendo todo lo contrario.

«Kiko decidió que su madre no entrara en el hospital y no quería volver a verla. La reconciliación duró unos minutos. El mazazo que recibió entonces Isabel fue brutal porque vio que ni en esas situaciones límites era posible que la familia volviera a tener la relación que tenía», ha contado Beatriz Cortázar en ‘Y ahora Sonsoles’.

Tras poner en contexto a la audiencia, la colaboradora ha impactado al ahondar en los detalles: «En esos días Isabel tomó una decisión muy triste y muy dura. Es una decisión que atañe al día que ella no esté, el día que ella se vaya. Ella no quiere un velatorio, ella no quiere un tanatorio, ella no quiere un funeral, ella no quiere una alfombra roja de gente desfilando. Ella no quiere a nadie, quiere irse sola, acompañada de su hermano y su núcleo muy reducido y no quiere ni homenajes ni hijos ni nada».

Así, Isabel Pantoja querría evitar por todos los medios que su muerte se convierta en un evento multitudinario: «No quiere que su muerte se convierta en un photocall, en una alfombra roja, en un desfile de caras… Es una decisión triste, porque la final la vida le está dando tantos palos a nivel familiar que es una manera de entender cómo te quieres ir».