Avance de ‘Pecado original’ del martes 3 de octubre: Kaya y Ender celebran su boda

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3 continúa su periplo en las tardes de la cadena de Atresmedia junto a ‘Amar es para siempre‘. Desde la semana pasada, la ficción ha pasado a competir durante media hora contra ‘La Moderna’ y otra media hora con ‘La Promesa’ en La 1.

En el capítulo del lunes de ‘Pecado original’, después de una desaparición caótica y un ataque de pánico por parte de Yigit, Ender y Kaya accedieron a casarse para darle una red de seguridad a su hijo hasta que esté mejor. Mientras, Yildiz se convirtió en una codiciada pieza de arte en la exposición de la asociación.

¿Qué pasará el martes 3 de octubre en el nuevo capítulo de ‘Pecado original’ que Antena 3 emitirá a partir de las 17:00 horas justo después del episodio 2723 de ‘Amar es para siempre’. Te lo contamos:

Avance del nuevo capítulo de ‘Pecado original’

Yildiz sale a cenar con Zehra, Lila, Leyla, Caner y Emir. Hablan de los dramas de todos. El de Leyla es que se ha quedado sin trabajo, pero Yildiz le ofrece un empleo con Halit. Entretanto, Ender visita a Kaya para poder hablar de Yiğit y Erim. También sobre su matrimonio, su relación en el pasado y Leyla. Yiğit y Akin van al mismo local que Yildiz y su grupo. “Es accidental”, dicen, pero Zehra comparte guiños cómplices con Akin.

A la mañana siguiente, en su casa, Ender se ha arreglado para su boda. No porque le importe la boda en sí, sino porque quiere que Yiğit entienda que se lo toma en serio. Mientras, en la mansión Argun, Yildiz recibe una llamada de Nadir por el cuadro. Halit la pilla cuando cuelga y ella le miente. Para escurrir el bulto, le recuerda que Leyla irá a verle a la oficina.

De camino a la empresa, Sahika escucha una grabación que contiene la conversación de Yildiz con Nadir. Entretanto, se celebra la boda en casa de Ender. Una ceremonia sencilla con todos reunidos en torno a la mesa de comedor. Después, Yildiz llama a Ender mientras ésta conduce al trabajo y, aprovechando la felicitación por su boda con Kaya, le lanza pullas que le son devueltas. Aún así, Ender asegura que la echa de menos.

En su despacho, Halit recibe a Leyla y la contrata como ayudante. Hablan de la universidad y de que, si se gradúa, podrá trabajar con Metin, su abogado, en un futuro. Nada más salir al pasillo, Sahika y Leyla se cruzan y adivina rápido que la recomendó Yildiz. Leyla trata de mantener las distancias. Sahika entra en el despacho sin pedir permiso, por mucho que eso haga rabiar a Halit, y le pregunta si Nadir le espía. No solo señala las instalaciones de la empresa, sino también su casa.

Şahika en ‘Pecado original’.

Ender se reúne con Nadir en su despacho y hablan de la oferta de Sahika. Le da carta blanca para que se encargue de ella. Ender no tarda en reunirse con Sahika en el despacho de ésta. Pero el plan no sale como esperaba. Sahika le indica que, a partir de ese momento, trabajará para ella. Sahika la chantajea con revelar el intento de asesinado de Yiğit si no cumple las órdenes. Pese a que le prohíbe hablar del tema con nadie, Ender llama a Yiğit.

Cuando Yildiz acude al despacho de Halit, éste le habla de los posibles micros instalados a su alrededor. Incluida la casa. Nada más decirlo, Yildiz recuerda con temor la llamada de Nadir. Mientras tanto, Ender se reúne en una cafetería con Yiğit y le habla del chantaje. ¿Sahika está tirándose un farol o de verdad está enterada de todo? Y, peor, ¿tiene pruebas?

En la casa de Kaya, Yiğit busca a Sahika y se enfrenta a ella. Intenta asfixiarla para sacarle la verdad. Pelean. Ante sus amenazas, Sahika asegura que el vídeo de seguridad es muy real y lo tiene en una caja fuerte. Cuando logra que Yiğit se marche, cierra la puerta con llave y se queda al borde de las lágrimas. Nada más salir, Yiğit llama a su madre para informarle de que cree que Sahika dice la verdad. Están acorralados.