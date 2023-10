Abraham Mateo no se corta en hablar así de cómo es trabajar con Malú en ‘La Voz’ realmente

Abraham Mateo se estrena como asesor en ‘La Voz’. Como viene siendo habitual en el programa, en la fase de las ‘Batallas’ cada uno de los coach contará con un asesor que le ayudará a quedarse con las mejores voces para la false de los ‘Asaltos’.

En esta edición de ‘La Voz’, Antonio Orozco contará con la ayuda de Nathy Peluso; Pablo López con Lola Índigo; Luis Fonsi tendrá como asesores a Cali y el Dandee, mientras que Malú contará con Abraham Mateo. Los dos artistas ya se conocían, y a ambos les une una gran amistad. Así le definió la coach: «Es un compañero al que admiro, respeto y que lleva toda una vida encima de un escenario».

«Tenemos la misma forma de ver, de sentir, nos reímos mucho y lo pasamos muy bien y creo que eso es fundamental», reconoció la cantante. Para Malú es muy importante poder compartir momentos tan duros con alguien con el que te llevas bien.

La gran complicidad entre Malú y su asesor de ‘La Voz’, Abraham Mateo.

Abraham Mateo sobre Malú: «Solo con una mirada nos entendemos»

Por su parte, Abraham Mateo se muestra encantado con esta experiencia y habla sin rodeos de cómo es trabajar con ella: «Yo me lo estoy pasando super bien. Ella me lo hace todo muy ameno. Solo con una mirada nos entendemos, porque nos conocemos desde hace muchísimos años. Y estoy para ayudarla en todo lo que se pueda. Lo más importante lo tenemos, que es esa química, esa conexión, y entendernos muy bien. Ya le he dicho que soy su Pokémon y que me lance cuando sea», declara.

La coach aportará su parte más veterana en ‘La Voz’, mientras que su asesor traerá la frescura. Así lo explica ella misma: «Abraham es un artista con muchísima tabla y con muchísimo tiempo encima de los escenarios. Yo quizá aporte mi parte más veterana en este programa y él toda esa frescura musical». «Ella es quien tiene la última palabra, yo tengo un poco menos de presión. Pero lo más importante es que lo estoy disfrutando, me lo estoy pasando super bien», confiesa el joven cantante.

A la hora de definirse el uno al otro, Malú describe a Abraham Mateo como «energía, pasión por la música y un saber estar exquisito en el escenario». Unas palabras que han dejado «en shock» a su compañero. Pero él tampoco se queda corto a la hora de definir a la cantante. «Malú es bagaje, versatilidad absoluta y un talento increíble que yo admiro desde pequeño. No me ha podido tocar una mejor acompañante que ella en esta aventura», sentencia.