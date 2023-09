«Voy a tomar medidas»: Sonsoles Ónega se harta y dice ‘hasta aquí’ a Beatriz Cortázar

Sonsoles Ónega ha abordado en ‘Y ahora Sonsoles’ la misa funeral de María Teresa Campos que se produjo este lunes en Málaga. Sin embargo, se ha puesto el foco en los robos que hubo tras esa eucaristía a la que asistieron cientos de personas que quisieron rendir homenaje a la comunicadora.

Y es que desaparecieron las flores y otro tipo de ornamentos. Al parecer, según se ha contado en el programa de Antena 3, la gente que acudió al funeral se las llevó de recuerdo. «Es una falta de respeto, porque otra cosa es que las hijas hubieran querido distribuir las flores», ha lamentado Beatriz Cortázar mientras el periodista Nacho Gay apuntaba a un problema de organización como causa.

«He estado en cenas de alto copete con señoras de gala y tacón de aguja llevándose los centros de flores de las mesas eh», apostillaba Cortázar. «Decía Nacho que había un problema de organización, pero yo creo que es casi de orden público porque la familia, que está de luto, no podía encargarse de que allí hubiera orden», comentaba otro tertuliano de ‘Y ahora Sonsoles‘.

Sonsoles Ónega: «Voy a tomar medidas, la culpa la tiene Cortázar»

Mientras tanto, Sonsoles Ónega asistía a un debate cada vez más avivado entre sus colaboradores con cara de pocos amigos. La presentadora quería cambiar de tercio y continuar con el guion, pero sus compañeros no se lo permitían, enfrascados en conversaciones cruzadas que apenas se entendían desde casa.

«Venga, que me voy«, advertía entre gestos para que los tertulianos cesaran. Pero no ha habido éxito y el truco de chocar los folios contra la mesa con vehemencia tampoco le ha surtido efecto. De este modo, Sonsoles ha tenido que reprenderles, especialmente a Beatriz Cortázar, quien más había desautorizado sus indicaciones.

«Oye, os voy a decir una cosa en general. No me hacéis ni caso y os lo he dicho. Son las siete y yo saben que a las siete voy a hacer pipí», ha empezando diciendo en referencia al bloque publicitario al que debía de dar paso en ese instante. «Pero no digas eso», le ha replicado Cortázar. «Entonces, como no os calléis cuando haga así, voy a tomar medidas«, ha sentenciado Ónega. «Por favor os lo pido. Y la culpa la tiene Cortázar, que habla por los codos», ha concluido mientras Beatriz ponía cara de circunstancia.