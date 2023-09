Una trágica muerte y una desaparición sacude a ‘La Promesa’ esta semana en TVE

Tras vivir una semana muy especial con doble capítulo de ‘La Promesa’ por el estreno de ‘TardeAR’; la serie protagonizada por Ana Garcés y Arturo Sancho repetirá estrategia tanto el lunes 25 como el miércoles 27 de septiembre con doble capítulo cada día. Mientras que el martes 26 de septiembre faltará a su cita con los espectadores por la cobertura especial de TVE sobre la investidura de Alberto Núñez Feijóo.

A partir del jueves 28 de septiembre, ‘La Promesa‘ pasará a emitir únicamente un episodio haciendo tándem con ‘Salón de te. La Moderna’, la nueva serie diaria de TVE que llegará el miércoles a modo evento multicanal en el prime time de La 1, La 2 y Clan con doble episodio.

Estos cambios en la emisión de ‘La Promesa’ se producen en un momento de terremoto en las tardes de TVE con la llegada de ‘La Plaza’ y ‘La Moderna’. Y después de que la serie de Bambú Producciones haya alcanzado su máximo histórico frente a ‘TardeAR’ de Ana Rosa Quintana.

Esta semana, ‘La Promesa’ vivirá la muerte de Fernando tras el infarto que sufre cuando intenta reconciliarse con su cuñada. Es su hija Martina quién encontrará el cuerpo sin vida de su padre. Algo que dejará a la joven completamente desolada.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de la semana del 25 al 29 de septiembre. No te olvides que la ficción diaria se emite de lunes a viernes a partir de las 16:30 horas:

Capítulo 195 de ‘La Promesa’ – Lunes 25 de septiembre a las 16:30 h

Jimena culpa a Teresa de haber propagado la noticia del sangrado y la abofetea. Jana consuela a la doncella como puede … Y a la vez se barrunta que algo muy extraño sucede con la preñez de doña Jimena. Jana, de todas formas, decide no interceder en el matrimonio y pide a Abel que medie para que templen los ánimos entre Manuel y su esposa. Lo que no se esperaba el médico era una revelación por parte de Jimena que va mucho más allá de los problemas maritales.

La animadversión entre el servicio con Feliciano se acrecienta y termina en una gran bronca ¡menos mal que Rómulo interviene! Aunque la escena remueve al joven y termina confesándole a Teresa que él llevó a Dieguito al convento de Villalquino. Para bronca la que se da entre los Marqueses y sus cuñados, pues Cruz no tiene intención alguna de dejar pasar el asunto de la pedida: le cueste lo que le cueste. Fernando intenta reconciliarse con la marquesa… cuando vuelve a sufrir uno de sus ataques al corazón.

Capítulo 196 de ‘La Promesa’ – Lunes 25 de septiembre a las 17:30 h

Tras encontrar un retrato de Jana hecho por Manuel, Abel empieza a sospechar que quizás su amigo también esté enamorado de la doncella. María Fernández y Salvador regresan a La Promesa tras la operación. Sin embargo, aún han de esperar unos días para comprobar el éxito de la misma.

La proposición de matrimonio de Carlos Orengo a Candela no hace más que acarrearle un gran dolor de cabeza a la cocinera. Busca apoyo entre sus compañeros, pero estos opinan que debería seguir a su corazón y no dar tantas vueltas. Feliciano intenta justificar el robo del bebé de Pía ante Teresa, pero la doncella no atiende a razones, se siente traicionada y no quiere volver a saber nada más de él.

Capítulo 197 – Miércoles 27 de septiembre a las 16:30 horas

Jana y Manuel en el capítulo 197 de ‘La Promesa’.

Jana poco puede hacer para consolar a Manuel, que ve cómo fantasmas del pasado regresan a su mente. El médico intenta indagar sobre el pasado amoroso de Manuel, inquieto después de haber descubierto que está enamorado de Jana… Pero no tiene éxito en sus pesquisas de momento.

El servicio está revolucionado por la confesión de Feliciano de que él fue quien se llevó al bebé de Pía al convento. El ama de llaves promete llevar a la justicia a los culpables, pese a quien le pese. Candela sigue sin decidirse en cuanto a su matrimonio con Carlos. Aunque la sensación de que sus compañeros prescinden de ella, inclinará la balanza a favor del maestro.

Capítulo 198 – Miércoles 27 de septiembre a las 17:30 horas

La marquesa centra su atención en Ramona tras hacerle a Petra un misterioso encargo. Mientras Abel sigue indagando si entre Manuel y Jana hay algo más que amistad, ésta le cuenta a María Fernández el baile privado que tuvo con Manuel en el hangar.

Teresa no admite las explicaciones de Feliciano y termina retomando una relación que creía enterrada. Pía, que sigue agobiada con el trabajo y el cuidado de su hijo, le cuenta a Cruz que sospecha que Feliciano fue quien robó a su hijo y amenaza con ir a la guardia civil. Cruz le pide tiempo y termina tomando una sorprendente decisión.

Capítulo 199 – Jueves 28 de septiembre

Por orden de la marquesa, a Petra no le queda otra que asumir las culpas del rapto de Dieguito y pone su despido en conocimiento de sus superiores. La alegría correrá por el servicio tras la noticia, pero saldrá una inesperada defensora de la doncella. Margarita empezará a hacer preguntas que pondrán en jaque a la mismísima Cruz.

Abel determina que el tiempo de recuperación de la operación de Salvador ha pasado. Ha llegado el momento de comprobar si ha sido un éxito y por fin el lacayo ha recuperado la vista. Ramona ha llegado a la conclusión de que no puede seguir ocultándole a Jana la verdad, pero antes de revelársela le pondrá una condición indispensable.

Capítulo 200 de ‘La promesa’ – Viernes 28 de septiembre

Jana y Curro se reconcilian y van a hablar con Ramona, que por fin les va a desvelar la verdad sobre la muerte de Dolores. Pero cuando llegan a la cabaña ésta ha desaparecido. Margarita se molesta con Los Luján por haber retrasado la pedida de mano sin consultárselo y le pide a su hija que llame a Antonio. Salvador recupera la vista y le agradece a todos su apoyo, pero tiene una grave revelación que hacerle a María Fernández.

Carlos anuncia que va a estar unos días fuera de Luján, a su hija, Casilda, le han ofrecido trabajo en Sevilla y va a acompañarla a la entrevista. Teresa le exige a Feliciano que le cuente toda la verdad en relación al rapto de Dieguito. Abel le prepara una cena a Jana esperando conquistarla, pero ella se resiste. Abel le pregunta a Manuel, que dice ignorar el motivo. Así que, finalmente, Abel decide hablar con Jimena. Aunque ella tiene un secreto mucho más grave que revelarle