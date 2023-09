Terremoto en las tardes de TVE con los estrenos de ‘La Moderna’ y ‘La Plaza’ la próxima semana

Telecinco renovaba sus tardes esta semana con el estreno de ‘TardeAR’, el nuevo magacín de Ana Rosa Quintana. Un cambio de rumbo que también podría afectar al resto de las cadenas. De hecho, tanto Antena 3 como TVE se rearmaron dejando sin publicidad a ‘Y ahora Sonsoles’ con varias exclusivas del caso de Daniel Sancho y Rosa Peral en el caso de la cadena de Atresmedia. Y con doble episodio de ‘La Promesa’ en el caso de la cadena pública. Pues bien ahora será La 1 la que renueve sus tardes con los estrenos de ‘La Plaza’ y ‘La moderna’.

Así, después de haber eliminado las reposiciones de ‘La Señora’ y haber apostado por doblar la emisión de ‘La promesa’ consiguiendo además liderar frente a ‘TardeAR’; TVE prepara un pequeño terremoto en sus tardes a partir de la próxima semana.

Y es que la llegada de ‘La plaza’, el magacín que conducirá Jordi González el miércoles, y de ‘La Moderna’, su nueva ficción diaria que se estrenará primero en prime time obliga a TVE a hacer algunos cambios desde el próximo lunes haciendo incluso que cada día la cadena pública tenga una oferta diferente.

Lunes 25 de septiembre

El lunes La 1 mantendrá su apuesta de esta última semana con doble episodio de ‘La Promesa’https://www.rtve.es/play/videos/la-promesa/ a las 16:30 horas y a las 17:30 horas. Justo después, a las 18:30 horas ofrecerá el último programa de ‘El comodín de La 1’ con Aitor Albizua, que este viernes no se emitirá por la retransmisión del Suecia-España de la Nations League femenina.

Martes 26 de septiembre

El martes será un día especial pues tiene lugar la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso. Pese a que el líder del PP no cuenta con los apoyos y parece que su investidura no saldrá adelante, TVE ofrecerá una programación especial desde las 11:00 de la mañana hasta las 14:00 horas por la mañana. Y por la tarde continuará con un informativo especial desde las 16:30 hasta las 20:30 horas. De este modo, el martes no se emitirá ‘La promesa’.

Miércoles 27 de septiembre

Tras no emitir un nuevo capítulo de ‘La Promesa’ el martes, el miércoles La 1 ofrecerá de nuevo doble capítulo de estreno de la ficción líder de las sobremesas entre las 16:30 y las 18:30 horas. Justo después llegará el estreno de ‘La Plaza’ con Jordi González y la primera entrevista a Terelu Campos tras la muerte de su madre María Teresa Campos.

El miércoles 27 a las 18:30 h @jordiGlez te espera en 'La Plaza', el regreso del directo a las tardes de la televisión pública.



En su estreno verás la primera entrevista de @terelu_campos tras el fallecimiento de su madre.https://t.co/4bezhRpheN pic.twitter.com/grURH6x6QL — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 22, 2023

Jueves 28 de septiembre

Y el jueves llegará la otra gran novedad. Tras el estreno en prime time de ‘Salón de té. La Moderna’ el miércoles 27 de septiembre según avanza Vertele y ha verificado El Televisero; la ficción basada en la novela ‘Tea Rooms’ de Luisa Carnés y protagonizada por Helena Ezquerro, Almamgro San Miguel y Stephanie Magnin dará el salto a las tardes de TVE. Lo que todavía no está decidido es el horario en el que se emitirá.

Así, la cadena pública estudia lanzar ‘La Moderna’ a las 16:30 horas y dejar ‘La Promesa’ a las 17:30 horas visto cómo la serie de Bambú Producciones ha podido liderar por encima de ‘TardeAR’ y anotar máximo histórico en este horario. O en cambio mantener ‘La Promesa’ a las 16:30 horas y meter su nueva serie justo después a las 17:30 horas para dar el relevo a ‘La Plaza’ a las 18:30 horas.