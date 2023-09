Una concursante de ‘El Conquistador’ se suelta la lengua contra el equipo tras su marcha forzosa

Nada más arrancar la aventura de ‘El conquistador’, una de sus concursantes sufría un accidente durante la primera prueba y tenía que ser hospitalizada. Tras hacerle pruebas en el programa de TVE, los médicos decidían que Perla no podía continuar en el concurso. Algo que le hizo lamentarse mucho. «Soy una puta desgraciada», reconocía tras su abandono forzoso.

Todo se produjo en el salto del acantilado de la primera prueba de ‘El conquistador’. Y es que Perla saltó mal y sufrió una dolorosa lesión en el pecho fruto de la fuerte caída. Algo que le imposibilitó hacer bien el resto de la prueba pues tenía problemas para respirar.

Una concursante de ‘El Conquistador’ explota ahora contra su capitana: «Sinvergüenza»

Tras tener que abandonar, y pasados los días de la emisión de los primeros programas, Perla ha explotado contra la capitana de su equipo. Así, la concursante de ‘El conquistador‘ no se ha cortado nada al insultar a Joana Pastrana, la capitana del equipo verde Atabey, el de las chicas.

«Estoy jodida por la situación y por el hecho de haber estado siete horas. Me duelen casi más las siete horas que lo que llevo encima», confiesa Perla en una entrevista para las redes sociales del programa de TVE que presentan Raquel Sánchez Silva y Julian Iantzi.

Además, Perla no se ha cortado nada al dirigirse a Joana Pastrana. «La Pastrana esta, que no tiene ni puta idea porque, mira Pastrana, perdona, pero te lo voy a decir así de claro: estaba lesionada, tú no eres nadie para darme a mí un remo, que no podía ni moverme», asegura la malagueña.

Así, Perla no ha olvidado como Joana Pastrana le dio el remo a ella pese a su lesión. «Mira, porque no te estaba viendo la cara y estabas delante mía, si te llego a ver la cara te digo que eres una sinvergüenza. Y menos mal que no me quedó, porque si no tú y yo la hubiéramos tenido pero gorda. El remo te lo podía haber tirado a la cabeza, pero no lo hice«, sentencia.

Pero lejos de guardar un bonito recuerdo de la experiencia, Perla también carga duramente contra todo su equipo. Y es que no ha dudado al decir que le encantaría que perdieran todas. «De las de mi equipo verde que yo quiera que gane, pues no. Prefiero que pierdan todas. A vuestra casa», concluye.