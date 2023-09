Sandra Barneda se planta en ‘Así es la vida’ por Alejandra Rubio: «No me obliguéis»

Tan solo dos días después de la muerte de su abuela María Teresa Campos, Alejandra Rubio reaparecía este jueves en ‘Así es la vida’ con Sandra Barneda. La hija de Terelu pedía reincorporarse a su programa para tratar de seguir con su vida después del mazazo del fallecimiento de su abuela tras dos días ingresada por una insuficiencia respiratoria.

Sandra Barneda ha querido darle las gracias a Alejandra Rubio por hacer de tripas corazón y presentarse en el plató de ‘Así es la vida‘. «Estoy encantada de tenerte aquí, aunque todavía estés en una nube. A veces, como decía otro grande Freddie Mercury, the show must go on y hay que atravesar el dolor«, le decía la presentadora a la joven.

Tras ello, la presentadora le preguntaba a Alejandra Rubio como se encontraba. «Estoy bien», alcanzaba a decir ella. «Ya sabes, hemos hablado antes, pero bien quería estar hoy aquí con vosotros y agradeceros las palabras que habéis dicho estos días», proseguía diciendo la hija de Terelu. «Hay que seguir, nosotros encantados de que estés aquí», insistía Sandra Barneda.

Por su parte, César Muñoz ponía el punto emotivo al hablar de la muerte de María Jiménez dos días después de la de María Teresa Campos. «Decía tu madre que María Teresa está entrando en otro plató, en el del cielo, y yo le decía a Sandra que ya tiene a su primera invitada, a su amiga María», le comentaba el copresentador.

Alejandra Rubio relata en ‘Así es la vida’ como se encuentra su madre

Poco después, Alejandra Rubio se emocionaba al ver algunos vídeos de su abuela María Teresa Campos y de las palabras que habían tenido estos días desde Pedro Sánchez a muchos compañeros. Sobre cómo se encuentran su madre y su tía, Alejandra ha sido muy clara. «Ellas están pasándolo mal. Han tenido unos días… Yo he estado detrás de mi madre ‘come, siéntante un poco… duerme’, porque han estado sin dormir. Han sido unos días complicados, a ver si llega un momento para que descansen un poco las dos», exponía.

«Lo peor de todo va a ser cuando nos demos cuenta, cuando nos falte. Ahora mismo estamos en una nube. Como estábamos tan pendientes de mi abuela…. cuando empiecen a ver su vacío es cuando va a ser», proseguía diciendo Alejandra Rubio sobre lo duro que va a ser hacerse a la idea de que si abuela se ha ido para siempre.

Sandra Barneda se niega a preguntarle a Alejandra Rubio por su abuela

Por otro lado, Alejandra Rubio ha dejado claro que había sido ella la que había pedido volver al programa porque es lo que necesitaba. «Prefiero que la vida siga. Los que me conocéis un poco sabéis que yo prefiero volver cuanto antes, gestionarlo de la mejor manera que pueda. Me lo preguntó nuestra directora y le dije que el jueves estaba aquí y así estoy acompañada», explicaba la colaboradora confesando además que su madre le había animado a volver.

Durante toda la tarde, Alejandra Rubio ha tratado de mantener la compostura pero tras ver un bonito vídeo de todos los momentos que había compartido con María Teresa Campos en plató no podía contener las lágrimas. Y por ello, Sandra Barneda se negaba a seguir preguntándola. «Ya está ehh, no voy a hacerle ninguna pregunta más, no me obliguéis porque no pienso, no puedo más», aseveraba la presentadora mirando a la directora de ‘Así es la vida’.