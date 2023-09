Miguel Lago no puede ser más categórico al nombrarle a Daniel Sancho: lo dice abiertamente

Miguel Lago se ha convertido en uno de los rostros más populares de la televisión, especialmente desde que colabora en ‘Y ahora Sonsoles’. Sus rifirrafes con Sonsoles Ónega y su gran amistad con Fabiola Martínez ha sido de lo más comentado.

El cómico ha concedido unas declaraciones a Europa Press donde se ha sincerado, precisamente, sobre ese buen rollo con la exmujer de Bertín Osborne, para la que solo tiene palabras de cariño. Al ser preguntado por la salida de Fabiola del programa de Antena 3, Miguel Lago tira de su habitual sentido del humor: «Yo me estoy recuperando todavía de no ver a mi queridísima Fabiola dos veces por semana. Es un tema sensible para mí. La quiero mucho y la echo mucho de menos».

Para el colaborador, Fabiola «ha sido la revelación en mi vida. En Fabiola encontré una amiga con intereses comunes, con un amor muy grande por los hijos, por ayudar. La echo mucho de menos».

Miguel Lago pide que «caiga todo el peso de la ley sobre Daniel Sancho»

Sobre lo que también se ha pronunciado Miguel Lago ha sido sobre el que se ha convertido, sin duda, en el tema del verano, el crimen cometido, presuntamente, por Daniel Sancho en Tailandia. Bastante parco en palabras, debido a la dureza del asunto, reconoce que le ha «sorprendido». «Como ciudadano normal, no como padre, que caiga todo el peso de la ley sobre Daniel Sancho y tenga un juicio justo y con garantías. Nada más», sentencia.

Respecto al otro gran tema del momento, las reclamaciones que piden las chicas de la Selección española de fútbol, el colaborador les muestra todo su apoyo. «Como las chicas quieren llevar su negociación con la federación, total respeto. Cuando las profesionales se unen y consideran que tienen que hacer medida de presión, respeto. Lo de Rubiales bien, pero llegó tarde, tendría que haber sido cesado antes. Ese mismo domingo, y no haberle dejado subirse al avión y le dijeran la frase esa de ‘vuelve por tus medios'».