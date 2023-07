Fabiola Martínez no puede más en ‘Y ahora Sonsoles’ y se planta aireando así su contrato

Desde que saliese a la luz que Bertín Osborne será padre de su sexto hijo a los 69 años, su exmujer, Fabiola Martínez, se encuentra en una situación muy comprometida. Debido a la discreción que siempre le ha caracterizado, la venezolana no se siente cómoda centro el centro de atención cada tarde en ‘Y ahora Sonsoles’, el programa en el que colabora desde sus inicios.

Este viernes 21 de julio, el espacio de Antena 3 que presenta Sonsoles Ónega ha tenido acceso a una entrevista en exclusiva a Chabeli Navarro, la expareja de Bertín que ahora ha confesado que estuvo embarazada del cantante y que este la «obligó a abortar». La entrevista en cuestión data del año 2021, y en ella Chabeli aludía directamente a Fabiola Martínez.

Navarro aseguraba entonces que ese verano, el primero que el cantante y la venezolana ya no estaban juntos, él había comentado en privado que no entendía ciertos comentarios de su exmujer. Tras la emisión del vídeo con estas declaraciones, Rebeca Haro, que este viernes se ha puesto enfrente de ‘Y ahora Sonsoles’ en sustitución de Sonsoles Ónega, buscaba la reacción de la colaboradora: «Aunque sea por alusiones…».

Sin embargo, Fabiola Martínez no estaba muy por la labor de hablar: «No tengo nada que decir. Absolutamente nada. Os agradezco muchísimo el respeto y el cariño que me demostráis constantemente. Y que entendáis que a mí esto ni me va ni me viene. No tengo nada que opinar». Ante su negativa a dar su opinión al respecto, Beatriz Cortázar ha sacado la cara por su compañera: «Es verdad que en esa época Fabiola ya no estaba en unión como pareja con él, pero tampoco entiendo por qué esta persona tiene que referirse a ella».

Fabiola Martínez defiende su trabajo: «Yo tengo un contrato con la productora»

La conductora del magacín ha intentado empatizar con la colaboradora, reconociendo que estaban siendo «semanas complicadas para ella». La modelo ha preferido quitarle hierro al asunto, asegurando que «todo esto me resbala». Eso sí, por si había alguna duda, la exmujer de Bertín Osborne se ha apresurado a hacer una importante aclaración sobre su trabajo en ‘Y ahora Sonsoles’.

«El problema es que mucha gente puede pensar que yo estoy sentada aquí cobrando por hablar y no es así. Yo tengo un contrato con la productora de este programa y soy una colaboradora más que opina de un montón de temas de actualidad. Esto es actualidad, pero, en la parte personal, pues… Me permito no opinar», ha dejado claro, antes de bromear: «Y ahora empieza la batida (de preguntas)».

Al ver que su compañero Carlos Pérez Gimeno se disponía a insistirle sobre las declaraciones de Chabeli Navarro, Fabiola Martínez ha lamentado la situación: «Lo único es que la gente se de cuenta de mi posible incomodidad, de cómo una y otra vez se me vuelve a hacer la misma pregunta, cuando no quiero decir nada». Finalmente, Rebeca Haro ha dado por zanjado el asunto, no sin antes trasmitirle todo su apoyo a su compañera. Algo que ésta ha agradecido: «Sé que estoy en casa».