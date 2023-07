La incómoda pregunta de Sonsoles que Fabiola Martínez se niega a responder sobre Bertín

Tras tomarse unos días de descanso, Fabiola Martínez regresaba este martes a ‘Y ahora Sonsoles’. La ex mujer de Bertín Osborne ha tenido que hacer frente un día más a las noticias sobre el padre de sus hijos. Y más después de que este martes se haya sabido que además de ser papá, el cantante volverá a ser abuelo.

Claudia Osborne Domecq, la hija pequeña del cantante está embarazada. Por lo que su nieta tendrá más o menos la misma edad que su sexto hijo/a. Y aprovechando la presencia de Fabiola Martínez, Sonsoles Ónega le preguntaba por la noticia a su colaboradora.

Desde que hace una semana se conoció la noticia de la nueva paternidad de su ex, Fabiola Martínez ha querido ser cauta y comedida a la hora de responder. Y eso es lo que ha vuelto a hacer este martes con la noticia del embarazo de la hija pequeña de Bertín Osborne.

En ‘Y ahora Sonsoles’ debatían sobre la complicada vida que ha tenido Claudia tras quedarse huérfana de madre cuando era muy joven. De hecho, la joven pasó por dos depresiones y ha tenido problemas alimenticios. «Todo eso tú lo viviste, ¿no, Fabiola?», le preguntaba entonces Sonsoles Ónega a su compañera. «Bueno, a ver, ellas siempre han sido bastante independientes. Su madre las educó muy bien, las enseñó a ser grandes mujeres y es verdad que cada una, a su manera, ha ido resolviendo sus problemas. No son tanto de exteriorizar o hacer públicas ciertas cosas», respondía Fabiola Martínez.

Y precisamente, por eso Fabiola reconocía que a todos les sorprendió cuando Claudia escribió un libro contando sus problemas. «Nos sorprendió a todos, incluso a su propio padre. Saber por todo lo que había pasado le impactó», aseveraba la colaboradora de Antena 3. «Por lo que contáis, es una mujer muy sensible. ¿Cómo crees que ha podido recibir esta noticia? Esto de que hará abuelo a su padre y, a la vez, que Gabriela hará padre a su padre?», le preguntaba Sonsoles.

«No me corresponde Sonsoles»

«No lo sé, Sonsoles. Es verdad que, desde que nos separamos, la relación ya no es la misma. Hay cosas que quedan en un entorno muy cerrado de la familia. Yo no estoy en ese entorno, así que no quiero especular, no me corresponde», respondía Fabiola Martínez echando balones fuera negándose a responder.

Pese a todo, Fabiola Martínez ha querido recalcar la «claridad» con la que las hijas de su ex se han expresado cuando las han preguntado. «Cada una, en su momento, según le ha ido preguntando la prensa, ha dicho lo que opinan y con eso me quedo. Son niñas muy claras, muy directas, cuando tienen que serlo. Creo que no hay nada más que aportar», sentenciaba.