Miguel Ángel Nicolás se encara a un alto mando de ‘TardeAR’ en plena emisión: «Cobarde»

Ana Rosa Quintana ya se ha estrenado en las tardes de Telecinco con ‘TardeAR’. Y una de las grandes novedades de este programa es la introducción de una «Fila Cero» entre el público en la que se han sentado durante estos dos primeros días su sobrino Enrique y el productor ejecutivo de Unicorn, Juan Serrano, que se enfrentaba a Miguel Ángel Nicolás este martes.

El lunes, la aparición del sobrino de Ana Rosa Quintana causaba sensación por cómo se había atrevido a criticar el estreno de ‘TardeAR‘. «Yo esta mañana me he tomado un fortasec porque entre el talento que hay aquí y el despliegue de medios raro será que no me haga mis necesidades encima», soltaba sin pudor.

Tanto él como Juan Serrano, el productor ejecutivo de la productora de Ana Rosa también se atrevían a criticar a Miguel Ángel Nicolás. «Miguel Ángel Nicolás está muy subido, quiere el trono», aseveraba el sobrino de la presentadora.

Pues este martes, tanto el sobrino como Juan Serrano volvían a lanzar varios dardos tanto a la propia Ana Rosa como a Miguel Ángel Nicolás. Precisamente, el colaborador no se cortaba nada al enfrentarse en directo al productor ejecutivo al señalarle como cobarde por atacarle a él y no a la presentadora por ser la jefa de la productora.

«¿El programa de hoy os gusta o hay algo que hay que cambiar?», empezaba preguntándoles Ana Rosa Quintana. «Hay una cosa. El skype que ha hecho Rosa Conde desde Miami ha dicho muchas felicidades por la audiencia de ayer. Esta chica es una cachonda», soltaba el sobrino de Ana Rosa aludiendo al flojo estreno de ‘TardeAR’. «Si nos fue bien, aunque pudimos hacer más», se justificaba Ana Rosa incidiendo en que habían sido líderes. «Pero tanto como para dar felicidades…», añadía Enrique.

Miguel Ángel Nicolás se encara con Juan Serrano: «Eres un cobarde»

Tras él, era Juan Serrano el que se dirigía a Miguel Ángel Nicolás. «A Miguel Ángel hay que decirle una cosa, desde las 9 de la mañana tengo su voz metida. Cuando termina el programa me voy a casa en el coche y estoy escuchando tu voz también. En la reunión no callas, todo el día metido en el despacho menos cuando se te necesita. Y llegamos a plató y no callas tampoco. Dale paso a vídeo a algunos de tus compañeros», le recriminaba el productor al colaborador.

«Me parece muy bien pero tú eres muy cobarde. Porque en vez de criticar a esa señora, me criticas a mí que soy el eslabón más débil. Así te lo digo», le soltaba Miguel Ángel Nicolás a Juan Serrano. «Oye perdona, yo invito a mi sobrino y a mi productor ejecutivo pero no para que me critiquen», soltaba entonces Ana Rosa.

«Pero es que ese señor ayer tampoco se atrevió a decirte nada. Lleva ahí dos días ahí sentado y no dice nada. Porque Enrique si te dice las cosas, pero ese señor no te ha dicho nada todavía», defendía Miguel Ángel Nicolás enfrentándose así a uno de sus jefes.