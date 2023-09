Mediaset desgrana la «nueva Telecinco» con este pronunciamiento: «Empezamos a salir del túnel»

Mediaset España y más concretamente Telecinco lleva inmersa en una profunda crisis de audiencia y de imagen a raíz de la cancelación de ‘Sálvame’. Pero el grupo no quiere quedarse parado y este lunes 11 de septiembre arranca una nueva etapa que ha querido presentar en un evento en el Teatro Real de Madrid, al que ha acudido El Televisero, y en el que Alessandro Salem, el consejero delegado ha hecho toda una declaración de intenciones con lo que está por venir.

Esta «nueva Telecinco» llega con una nueva programación diaria con sus nuevas mañanas, el salto de Ana Rosa Quintana a las tardes y una campaña publicitaria con un spot creado y dirigido por Alberto y Laura Caballero (‘La que se avecina’), cuyo objetivo es reunir a toda la familia enfrente del televisor y luchar contra el individualismo en el consumo.

Y aunque desde Mediaset hablaban de una «nueva Telecinco», su consejero delegado, Alessandro Salem era mucho más sincero al hablar de una «evolución» y no de un cambio. «Nuestro trabajo es evolucionar mirando al pasado porque cuando haces un cambio tienes que respetar lo anterior», empezaba diciendo el directivo italiano. En ese sentido, Salem ha insistido en que era necesario un cambio pese a que este camino ha sido un «tormento». No obstante, ha querido tirar de optimismo al decir que «estamos cruzando un desierto pero ya estamos empezando a salir del túnel».

Durante la presentación, Alessandro Salem también ha querido hacer hincapié en que «nosotros no tenemos enemigos ni estamos en contra de nadie«. «Lo que tenemos que hacer es mejorar cada día y consolidar el pacto que tenemos con el público. No tenemos que mirar al resto, sino mirarnos a nosotros mismos y a nuestro pasado glorioso y no tener miedo al cambio«, recalcaba. Asimismo, reivindicaba que no hay que traicionar el ADN que ha definido siempre Telecinco: una televisión atrevida y transgresora en la que quepa de todo.

El objetivo de Telecinco: más directo y reunir a toda la familia

Para Alessandro Salem, lo mejor que tiene la televisión generalista es la potencia del directo. «Nosotros creemos muchísimo en la potencialidad del directo. Por ello, hoy arranca la nueva temporada de Telecinco con un directo enorme que comienza a las 8 de la maraña y acaba a las 20 horas», defendía el italiano recalcando cómo la gran diferencia de la tv generalista en abierto con respecto a las temáticas y las plataformas es la televisión en directo tanto en actualidad como en entretenimiento.

Pero además de la importancia del directo, si hay un objetivo que quieren cumplir en esta nueva etapa de Mediaset y de Telecinco es la de recuperar el consumo familiar en la televisión. «Apostamos por un abanico de oferta lo más amplio posible intentando recuperar el consumo familiar y ganar la batalla al individualismo», destacaba Salem. Para ello, ha insistido en que tienen que potenciar el consumo familiar en el fin de semana poniendo de ejemplo el estreno de películas Disney y programas como ‘Got Talent’ y generar citas con el espectador con noches de ficción, noches de reality y noches de show y espectáculo.

Al respecto del regreso de ‘GH VIP‘, Alessandro Salem ha avanzado que «queremos hacer un ‘Gran Hermano VIP’ distinto, que nos pueda contar algo de la vida». En ese sentido, ha puesto una clara línea roja: «Tenemos que ser una cadena sin violencia ni física ni verbal«.

El spot de los Caballero: «TELECINCO. CONTIGO siempre»

Con el claim «Telecinco. Contigo siempre» como eje conceptual, Mediaset España ha querido plasmar todos los objetivos planteados por su consejero delegado en una campaña que tiene como elemento vertebrador el spot creado y dirigido por Alberto y Laura Caballero, que se estrenará este lunes durante ‘Cuentos chinos’ en simulcast en todas las cadenas del grupo.

El spot principal de ‘Telecinco. Contigo siempre’ refuerza el posicionamiento de la cadena como eje de la unidad familiar y aglutinador de los diferentes targets, especialmente de los que cobran un mayor valor para los anunciantes, en torno a una oferta de contenidos para todo tipo de públicos.

Además de su emisión en televisión y en los soportes digitales de Mediaset España, la campaña ampliará su cobertura y notoriedad con la presencia de las creatividades alternativas al spot principal en: