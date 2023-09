Lo que verbaliza Rodri Fuertes ahora públicamente deja bastante mal parada a Adara Molinero

Rodri Fuertes fue uno de los colaboradores que acudieron al plató en el estreno del debate de ‘GH VIP’. El que fuera novio de Adara Molinero, aprovechaba su presencia para lanzar una indirecta a la influencer mientras hablaba de cómo es su relación con Marta Castro, actual concursante de la edición.

El programa emitía unas imágenes de Marta en las que se le veía especialmente emocionada recordando a Rodri Fuertes y su relación. Por ello, Ion Aramendi aprovechaba para preguntarle al joven por cómo es su relación con la empresaria.

«Son muy pocos meses, son cuatro meses los que llevamos. Y, cuando estás al principio de la relación, que estás todos los días como viéndote mucho más y viviéndolo todo más intenso, creo que ahí sí que te aíslas un poco de todo, echas más de menos una relación así, que está empezando», comenzaba diciendo emocionado Rodri Fuertes tras la emisión del vídeo.

Sin embargo, Aramendi quería profundizar más en el asunto, porque son muchos los concursantes de ‘Gran Hermano’ que se han enamorado dentro de la casa de Guadalix de la Sierra o han cambiado sus sentimientos por las personas que tenían en el exterior. Sin embargo, Rodri Fuertes aseguraba estar seguro de su relación: «Te lo dije. Me fio totalmente de ella y creo que no. Tampoco hay ningún chico ahí que le pudiera gustar de todas maneras».

Para acabar, mandaba una indirecta a Adara Molinero. Rodri Fuertes no se cortaba al manifestar que Marta Castro es la primera mujer que le ha hecho confiar en la pareja: «Ella es muy cariñosa. Ella me ha enseñado una relación que yo hace años no la veía, que es confiar cien por cien en la otra persona. A mí me costaba mucho hacerlo y era problema mío. Ella me ha dado esa confianza».