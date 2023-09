La sorprendente primera respuesta de Juanjo Artero al preguntarle por el hijo de Rodolfo Sancho

Juanjo Artero, conocido por su papel en ‘Verano azul’, ha sido el invitado de este miércoles 20 de septiembre en ‘Cuentos chinos‘. Frente a Jorge Javier Vázquez, el actor ha hablado sin tapujos de su carrera profesional e incluso de los problemas de salud que ha llegado a tener. Algo más le ha costado hablar del dinero que ha ganado gracias a su profesión o mojarse sobre el caso de Daniel Sancho.

El caso de Daniel Sancho en Tailandia sigue muy activo pese a haber pasado ya casi dos meses de su detención. Por este mismo motivo, Jorge Javier Vázquez se ha interesado por la opinión de Juanjo Artero al respecto. Sin embargo, en un primer momento, el actor ha preferido no hablar del tema: «No he oído nada del tema…», respondía inicialmente de forma irónica.

Acto seguido, Juanjo Artero, con el semblante serio, se ha pronunciado al respecto y le ha mandado un mensaje a Rodolfo Sancho, el padre de Daniel y compañero suyo de profesión: «Es un tema muy delicado. He trabajado con Rodolfo y le mando todo mi apoyo, pero prefiero no hablar de esto. Todo mi apoyo a toda la familia».

En lo que se ha mostrado más reacio a hablar es de dinero. «Juanjo, ¿cuánto dinero has llegado a ganar por ‘Verano Azul’? Porque esto es una cosa que a todos nos gusta muchísimo saber. ¿Tú no te sentiste mal pagado?», le preguntaba Jorge. Por su lado, Juanjo Artero, lejos de dar la cifra, se limitaba a responde: «No es mi caso».

«Pero, ¿tus padres no guardan mal recuerdo de eso? ¿No es una cosa que llevan ahí clavada?», volvía a insistir el presentador. «Tampoco trabajábamos tanto, lo que nos tenían que pagar a los niños en esa época. Bastante era para no volverse loco», ha recordado el actor, que se mostraba cortante con el tema del dinero: «No me gusta hablar de dinero, ¿puedo pedir el comodín del público? ¿Se llama así? Lo siento, no voy a responder».