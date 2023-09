La desoladora despedida de Cristina Porta que sacude su vida: «No supe que era la última vez»

Cristina Porta no está pasando unos buenos momentos. La colaboradora de ‘Así es la vida‘ e influencer ha sorprendido a todos sus seguidores anunciando la muerte de su abuela, una persona indispensable en su vida. La joven le ha dedicado unas bonitas palabras a través de sus redes sociales con las que ha emocionado a todos sus seguidores.

«Ayer no supe que era la última vez que me mirabas», empieza escribiendo Cristina Porta, que cuenta que tan solo dos horas antes de su fallecimiento estaban pasando un rato juntas. De hecho, siente que su abuela esperó a verla a ella para irse en paz: «A las 2 horas de esta foto te fuiste y yo siento que me estabas esperando para hacerlo».

La emotiva carta de despedida de Cristina Porta a su abuela

Además, la influencer cuenta a sus más de 150 mil seguidores que tan solo unas horas antes de su muerte, le contó una noticia muy importante para ella: «No fue casualidad tampoco que te contara algo tan importante para mí. Como siempre me despedí diciéndote: «Porta’t bé. T’estimo molt» [Pórtate bien. Te quiero mucho]».

«Has sido la mejor abuela. Y te seguiremos dando trabajo porque nos tienes que seguir cuidando desde allí arriba. Sé que te has ido en paz y estás rodeada de los que tanto has echado de menos. Y ahora nosotros te echaremos de menos por siempre. No te olvidaremos nunca», prosigue escribiendo Cristina Porta, que le agradece la última tarde que han pasado juntas: «Gracias por esperarme. Te quiero, guapa mía», escribe en una carta en catalán.

Como era de esperar, todos sus seguidores han querido ponerle un bonito mensaje de ánimo. «Mucho ánimo Cris… siento mucho vuestra pérdida… un abrazo muy muy fuerte para toda la familia», le ha escrito su amigo y compañeros de ‘¡Vaya vacaciones!’, Jorge Pérez. El Maestro Joao también ha querido tener unas palabras hacia ella: «Un beso fuerte querida amiga. Te quiero».