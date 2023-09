La desgarradora confesión que Ana Obregón ha hecho de Álex Lequio en ‘Joaquín, el novato’

Pese a que tanto TVE como Telecinco intentaron reventar la entrevista exclusiva de Joaquín Sánchez a Ana Obregón en ‘Joaquín, el novato’; y que la actriz y presentadora ya hablara con Carlos Sobera de forma muy resumida sobre la muerte de su hijo Álex y la decisión de cumplir su última voluntad de ser padre; ha sido en el programa de Antena 3 donde Ana ha hablado largo y tendido de todo.

Así, Ana Obregón se abre en canal con Joaquín Sánchez al recordar como fue Álex Lequio el que pidió dejar por escrito su deseo de ser padre y cómo ha llevado ella todo este tiempo desde la muerte de su hijo hasta la llegada al mundo de la pequeña Ana Sandra. «Yo el proceso lo he pasado sin anestesia. No he tomado ninguna decisión a la ligera. Es duro recordarlo, desgraciadamente hasta que ha nacido Anita mi imagen es la última vez que vi a mi hijo hasta que se lo llevaron. Como yo había estado abrazada a él hasta el final», empieza diciendo la presentadora y actriz antes de relatar cómo se produjo todo.

Y es que Ana Obregón habla por primera vez en televisión de cómo su hijo les pidió tanto a ella como a su padre Alessandro Lequio que cumplieran su deseo de ser padre. «Anita era deseada por mi hijo. Dos semanas antes de que nos dejara, fue su último deseo«, recalca. «Él estaba muy mal, casi no podía ni escribir y pidió un papel y escribió lo que se llama testamento ológrafo. Y escribió que en caso de que pase algo, papá, mamá hacer esto. Esa fue su última voluntad», explica en ‘Joaquín, el novato’.

«Álex era muy niñero, se volvía loco con su hermanita, con la hija de Alessandro y siempre me decía mamá cuando me case voy a tener cinco hijos, quería una familia numerosa. Y es lo que me pidió. Y cumplir ese deseo es lo que me ha perdonado la vida cada día de estos tres años. Solo había dos soluciones, una que es quitarte la vida y otra que es cumplir su deseo«, sentenciaba Ana Obregón.

Tras ello, Ana Obregón habla del libro que escribió en el que cuenta cómo vivió todo el proceso de la enfermedad de su hijo, su muerte y todo lo que ha pasado hasta la llegada de Anita. «En el libro cuento todo lo que puede vivir un padre o una madre cuando quiere salvar la vida de tu hijo y no puedes. Es una impotencia, es luchar contra todo, es un infierno. Yo no se lo deseo a nadie. A mí alguien me dijo que había dos tipos de personas en la vida: los que han perdido a un hijo y los que no. El libro es un canto a la vida, y a la muerte», asevera.

«Ojalá no hubiera tenido que escribir el libro. Ojalá mi vida hubiera sido maravillosa. Yo siempre lo decía cuando yo pensaba que tenía todo en la vida, todo no era el éxito ni los programas ni las series, ni los premios. Mi éxito era mi hijo porque el verdadero papel de mi vida y el único que ha dado significado a mi vida ha sido ser madre, en mayúsculas. Como decía Ágatha Christie el amor de una madre es que no tiene explicación, es infinito. No entiende ni de leyes ni de moralidades ni de nada», añade al respecto Ana Obregón.

Ana Obregón relata todo el proceso de gestación subrogada

Después, es Joaquín Sánchez el que se interesa por todo el proceso de la gestación subrogada y si eso era lo que quería Álex. «Cuando tienes cáncer y tienes 25 años todo el mundo piensa que va a sobrevivir y los doctores te dicen haz una muestra del semen ahora porque con las quimios luego eso ya no es igual. Y eso es lo que pone en su última voluntad: ‘acordaros que tengo en EEUU esta muestra por favor utilizarla. Mi deseo es ser padre’. Eso es lo que pone ante notario de forma literal», destaca Ana.

Ante el revuelo generado porque haya recurrido a la gestación subrogada, Ana Obregón no puede ser más clara. «En EEUU es legal, aquí no. Yo me estuve estudiando donde era legal. Todo se hace desde la libertad de cualquier mujer y todo está hecho desde el amor y desde una forma legal. La gestación es totalmente legal en EEUU y Canadá y muchos otros países. Yo respeto que uno esté en contra y uno no. Pero también tienen que respetar que el deseo de una madre es cumplir el sueño y los deseos de su hijo en su última voluntad. Y que no hay nada ni nadie que me vaya a quitar el derecho a vivir de Anita», defiende con firmeza.

«Yo tenía mucho amor que dar a mi hijo y me lo han robado y ahora Anita va a recibir todo ese amor que tengo. Es mi hija legítima en EEUU y genéticamente es mi nieta, es la hija de Álex. No es un capricho. Y está todo legalizado con abogados», recalca después la actriz y presentadora.

No hay duda de que la llegada de Ana Sandra le ha cambiado la vida. «Sigo llorando porque cuando cojo a la niña y estamos en el cuarto de su padre, que no toqué nada y está todo tal cual, huelo a él», relata Obregón. «Su hija duerme en el cuarto de su papá y aunque no se entera le enseño las fotos de su papá y le digo que está protegiéndola en el cielo. Le voy a ir contando todo con la naturalidad como cuando le cuentas a un hijo que en vez de tener papá y mamá tiene papá y papá o mamá y mamá. Es que estamos en otro siglo, que no vivimos en la prehistoria. Y con la misma naturalidad que cuando yo me separé cuando mi hijo tenía dos años y esperas y con la naturalidad poco a poco», prosigue contando Ana.

«Se parece a él. Cuando tenga dos añitos o tres y pueda andar iremos a ver a su papá porque quiero que sepa todo. Ha sido un proceso muy difícil. Ojalá estuviera aquí y no tuviera que haber hecho nada de lo que he hecho ni hablar de la tragedia de perder a un hijo. Ojalá estuviera él cuidando de su hija. He cumplido sus tres deseos: una su fundación, otra el libro y otra Anita», termina diciendo.