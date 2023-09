Javier Fernández infringe las normas de ‘GH VIP’ con esta indebida noticia del exterior

Javier Fernández, el último concursante en incorporarse a la experiencia de ‘Gran Hermano VIP 8’, ha dado que hablar (y mucho) en las últimas horas después de que haya filtrado información del exterior en una conversación con Álex Caniggia, Michael y Gustavo.

El patinador olímpico entró a la casa de Guadalix de la Sierra una semana más tarde que el resto de sus compañeros. Esto le permitió contar con una cierta ventaja, dado que pudo pulsar cuáles fueron las primeras impresiones de la audiencia respecto a los participantes.

Sin duda, la información es poder y más aún en un programa como ‘GH VIP’ donde se está completamente aislado del exterior sin tener noticias. Así, Javier Fernández tenía en su mano dos opciones: callarse lo que sabe o compartirlo con sus afines. Y lo cierto es que el deportista se ha inclinado por la segunda, sin ser consciente de que suministrar información externa al concurso está terminantemente prohibido en las normas de la organización del reality.

Javier Fernández, Álex, Michael y Gustavo estaban hablando de las nominaciones y de quiénes podrían ser los favoritos del público cuando el patinador soltaba la bomba: «Es que no puedo hablar, pero la semana que habéis estado, yo he visto cosas y comentarios de gente en televisión que no se asemejan a lo que se vive aquí. Sobre personas que están aquí. Y aunque creamos que una persona es más fuerte, puede que las personas en casa la odien más».

Unas palabras que podrían ir dirigidas a concursantes como Oriana Marzoli. Aunque, eso sí, Fernández ha evitado dar nombres pese al intento de Michael, pues se estaba jugando una amonestación. «No lo puede decir, se pone en peligro», apuntaba Gustavo. ¿Habrá consecuencias para el concursante?