Horóscopo del fin de semana, del 29 de septiembre al 1 de octubre: ¿Cómo influye la superluna?

La luna llena de septiembre que se produce este viernes 29 va a impactar de lleno a los signos zodicales este fin de semana, según las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia. ¿Qué signos van a ser más beneficiados por la superluna: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio?

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, este fin de semana la luna llena de septiembre, conocida como Luna de la Cosecha, que ocurrirá en la constelación de Aries, es una fecha muy importante para los signos del zodiaco, en los que va a tener una influencia directa, pero no va a traer suerte a todos por igual. La primera luna llena del otoño y última superluna del año nos impulsa a avanzar, a ser valientes y a luchar con entusiasmo por lo que queremos.

Consulta ya cómo te va a ir este fin de semana, con el pronóstico del horóscopo en tu signo del zodiaco del viernes 28 de septiembre al domingo 1 de octubre de 2023:

Horóscopo fin de semana Acuario

¿Te has parado a pensar en todo lo que has conseguido a lo largo de todos estos largos meses? Has vencido batallas súper duras, te has caído pero te has levantado muchas veces. Pero nunca te has rendido. Este mes, aunque el eclipse de sol te puede nublar momentáneamente, vas a superar todos los obstáculos que aparezcan en tu vida, y vas a salir totalmente fortalecido y triunfador.

Horóscopo fin de semana Escorpio

Vas a tener la valentía por fin para cerrar ciclos en tu vida. Esos que no te dejan avanzar. Atento, atenta, al día 12, porque el guerrero Marte -el planeta rojo- ingresa en tu signo y te aporta un suplemento de energía que te empuja a actuar con una seguridad y confianza increíbles. Nada se te va a resistir. El día 23 comienza tu reinado, muchas felicidades.

Horóscopo fin de semana Aries

Vas a empezar un mes nuevo. Y aunque has pasado por momentos muy difíciles, con muchos altibajos este mes mirarás por ti y nada ni nadie podrá apagar tus ilusiones. A pesar de que el eclipse solar del día 14 va a tener lugar enfrente de tu signo puede provocarte también altibajos emocionales, debes protegerte vistiéndote con algo de color blanco y negro, que va a ser un freno para que no te pase nada negativo.

Horóscopo fin de semana Géminis

Este mes de octubre que arranca este fin de semana vas a emprender cosas nuevas, favorecido por el influjo de la Luna de la Cosecha. Que van a aportarte todo lo que llevabas mucho tiempo buscando, y algo muy importante gracias a esa mente ágil y despierta que tienes vas a saber en cada momento cuáles son los pasos que debes dar para alcanzar lo que tú quieres. Y no te vas a equivocar.

Horóscopo fin de semana Tauro

Te quedan todavía muchos retos que afrontar, y muchos sueños que cumplir. Antes de que finalice el año, con la protección que tienes del planeta Júpiter, el planeta de la suerte, todo será perfecto. Cuando quieres algo pones tanta fuerza que al final lo consigues. Pero protégete del eclipse de luna, porque va a tener en tu signo el día 28.

Horóscopo fin de semana Virgo

Desaparecen por fin esos momentos inquietantes y convulsos que venías arrastrando desde hace mucho tiempo. Y ahora comienzas un mes nuevo, y vas a tener muchísimas oportunidades para poder conseguir lo que con tanto ahínco llevas tiempo persiguiendo. A partir del día 9 con el ingreso de Venus -el planeta del amor- en tu signo todas las miradas estarán puestas en ti, así que aprovecha para conseguir lo que deseas.

Horóscopo fin de semana Cáncer

Estás en una etapa con la sensibilidad a flor de piel, y necesitas que te mimen, te escuchen, te quieran y te cuiden. Pero si en estos momentos no te prestan la atención que tú necesitas, ya sabes… No tengas ningún remordimiento y date todos los placeres y caprichos que quieras. Precaución con el eclipse de la luna del día 28, te afecta poderosamente, y protégete vistiendo de blanco y negro.

Horóscopo fin de semana Piscis

Este mes es el momento de desconectar de esos temas de tu pasado que te están torturando. Es el momento de hacerlo, porque el eclipse del día 14 te va a ayudar a emerger de las sombras para encontrar la luz y es el momento de luchar a muerte por tus sueños y confiar en ti, en lo mucho que vales.

Horóscopo fin de semana Libra

Feliz cumpleaños. Con el Sol en tu signo hasta el día 23 te despeja de trabas e inconvenientes tu camino. Te pone la suerte de cara y vas a poder disfrutar de momentos maravillosos. Un eclipse de sol en tu signo el día 14 puede poner a prueba tu capacidad de reacción, pero vas a superar todo con nota. Se abre para ti un futuro prometedor.

Horóscopo fin de semana Leo

Verás como la energía de los dos eclipses te va a venir de maravilla, para que desaparezcan por fin esos nubarrones que estaban empañando tu vida. Vas a recuperar esa alegría que te caracteriza. Vas a tener también sueños premonitorios que te van a ayudar a ver qué caminos debes tomar y que van a llevarte al éxito.

Horóscopo fin de semana Sagitario

Algunas veces sientes que dices unas cosas que te podías haber callado. Pero luego eres tan maravilloso, generoso y auténtico que al final la gente te adora y te perdona tus posibles salidas de tono. Octubre va a ser un mes lleno de oportunidades increíbles y que debes saber aprovechar.

Horóscopo fin de semana Capricornio

Ya va siendo hora de que se te dé tu sitio y que todos sepan apreciar como te entregas y lo constante que eres cuando tú te propones algo. Hay alguien que piensa en ti intensamente y que está deseando que tú le devuelvas una sonrisa.