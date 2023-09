‘Gran Hermano VIP 8’ expulsa a Luca Dazi con un veredicto final aplastante

‘GH VIP‘ ha vivido durante su tercera gala en Telecinco la primera expulsión que se ha saldado con Luca Dazi fuera del concurso con el 70% de los votos. Un veredicto fulminante. Cabe recordar que hace una semana se vivieron las primeras nominaciones. Tras el reparto de puntos, cuatro concursantes quedaron expuestos: Luca Dazi, Álex Caniggia, Zeus Montiel y Karina. Precisamente estos dos últimos lograron salvarse el pasado martes dejando la expulsión en un duelo.

La incógnita sobre el expulsado se ha resuelto al término de la medianoche cuando Marta Flich ha conectado con los dos concursantes. «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa vip Luca», han sido las palabras empleadas por la presentadora. Nada más anunciar la expulsión del joven, el primer expulsado se ha mostrado especialmente abatido. Ante ello, Marta le ha comentado: » Luca, siento decirte que tu sueño en ‘GH VIP’ termina aquí».

¡Luca se convierte en el 1er expulsado de Gran Hermano VIP! #GHVIPGala3 pic.twitter.com/mESZGhyD63 — Gran Hermano (@ghoficial) September 28, 2023

«Ha sido una experiencia corta, pero intensa. Creo que he venido aquí para algo. Algún tipo de mensaje me llevo, algo de madurez me llevo. Quería estar obviamente aquí porque tenía mucha ilusión de vivirlo, pero si la audiencia lo ha decidido… son los que mandan».

De igual manera, la presentadora le ha preguntado si cambiaría algo de su concurso. Una pregunta a la que ha respondido afirmativamente para, acto seguido, comentar: «Soy una persona que tiene inseguridades, que tengo miedo e intento ponerme a veces una coraza de que soy una persona fuerte… Sabía que esto pasaría porque a veces esta coraza me juega una mala pasada».

La determinante decisión de Luca Dazi que podría devolverle a ‘GH VIP’

Una de las principales novedades de esta edición de ‘GH VIP’ ha tenido que ver con la eliminación. Cabe recordar que desde que comenzó la edición, el reality les ha permitido a los concursantes rebajar el premio final a cambio de determinadas ventajas. Una de ellas ha tenido que ver con la expulsión.

En concreto, Marta Flich ha arrancado la tercera gala anunciando que el primer expulsado podría volver a la casa de ‘GH VIP’ a cambio de descontar 25.000€ del premio final. Una oferta que la presentadora le ha planteado a Luca en plató. «Puede elegir a una persona de la casa y esa persona va a poder decidir si vuelve a la casa por 25.000€. Es algo que lo cambia todo», ha remarcado la presentadora.

Luca Dazi se queda sin segunda oportunidad

Nada más llegar a plató, Marta Flich le ha comentado la novedad al recién expulsado. El exconcursante no ha dudado en elegir a Oriana para que tomase esa decisión. «No, no me hagas esto porque si es de mi premio te juro que lo hago, pero si es de ellos me da miedo que me maten», ha exclamado la venezolana nada más enterarse.

Minutos después, la joven ha tenido que escoger optando por mantener los 25 mil euros y dejar a Luca Dazi fuera del concurso. «El otro día dije que no 12 mil euros por ver a mi novio y sería incoherente. Lo hice por el grupo y me matan si digo que no a mi novio y que sí a Luca. Que lo amo a Luca, pero qué hago si me matan. Si fuese egoísta lo haría», ha expresado.