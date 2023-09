Gloria Camila se planta en ‘Espejo Público’ por una abrupta encerrona: «No lo permito»

Gloria Camila, que ha fichado sorprendentemente por ‘Espejo Público’ uniéndose al elenco de colaboradores de Susanna Griso, ha adquirido este jueves un gran protagonismo al desvelar que había mantenido una conversación con Froilán, el nieto del rey Juan Carlos.

Un contenido que ha formado parte de ‘Más Espejo’, la sección de crónica social del magacín de Antena 3, y que le ha permitido coger puntos en el formato. Sin embargo, las cosas se han torcido cuando Gema López, copresentadora junto a Griso, le ha lanzado una propuesta que no ha sido para nada de su agrado.

Gloria Camila: «No le voy a poner en ese compromiso»

«Yo atraco y te voy a hacer una propuesta. Tú has venido hoy muy bien acompañada», le ha introducido Gema. «Hoy vengo acompañada de mi padre», ha compartido Gloria Camila. «¿Y tú me permites que le atraque y vayamos a saludar a tu padre?», le ha preguntado la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’.

No obstante, lo que probablemente no esperaba era una respuesta tan rotunda como cortante de la joven. «No, porque yo no lo he traído para eso. Si le aviso con tiempo, estoy seguro de que él estará encantando, pero no le voy a poner en ese compromiso», se ha plantado tajantemente Gloria Camila.

«Se lo respetamos», ha acertado a decir Susanna Griso para salir del paso de ese tenso momento. «Pero le estáis enfocando y el pobre está ahí detrás…», se ha quejado igualmente Gloria, muy disconforme con que le estuvieran grabando. «Es súper bonito que venga a acompañarte y quiera estar contigo», ha apuntado Gema para tratar de suavizar el ambiente. «No sabía que estaba, me estoy enterando ahora», ha añadido Griso.