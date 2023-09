Susanna Griso dice lo que piensa de la fallida marcha de Ana Rosa de la mañana de Telecinco

Este miércoles 27 de septiembre el Museo Chicote, una de las coctelerías más icónicas de Madrid, ha celebrado sus ya famosos premios. Y lo ha hecho con la presencia de un nutrido grupo de caras conocidas, entre las que se encontraban Belén Esteban, Carlota Corredera, Gema López o Susanna Griso, quien ha sido una de las galardonadas de la noche.

La presentadora de ‘Espejo Público’ recogía el galardón a mejor comunicadora femenina. Durante el photocall, la periodista catalana concedía una breve entrevista a la revista ‘Semana’, en la que se sinceraba sobre el momento profesional que atraviesa. Y, además, mostraba su opinión sobre la marcha de Ana Rosa Quintana, la que durante años ha sido su más estricta competidora, a las tardes de Telecinco.

Susanna Griso acaba de cumplir 18 años al mando del magacín matinal de Antena 3, algo que la llena de orgullo. Sobre esta nueva etapa del programa, la periodista reconoce que «ahora que me he hecho mayor, es cuando más osados e irreverentes estamos siendo. Nos hemos soltado un poco la coleta y estoy contenta».

Respecto a los cambios que se han producido en ‘Espejo Público’, la presentadora cree que «hemos alcanzado una etapa de madurez. La parte de política de actualidad, la tenemos muy consolidada y en la parte de entretenimiento tenemos que dar un paso más. De ahí el fichaje de Alberto Díaz, que pienso que está siendo buenísimo para el programa y que lo estamos disfrutando mucho. Aporta savia nueva y nos ha venido muy bien a todos. Estamos muy contentos y además estoy convencidísima que el programa va a crecer todavía».

Susanna Griso opina sobre el fichaje de Gloria Camila por ‘Espejo Público’

Si bien hay quien piensa que el programa se está ‘Salvamizando’ con la presencia de personajes más propios del universo Telecinco, como Gloria Camila. Sobre esto, Susanna Griso es clara: «Alberto Díaz para mí está siendo un maestro en el entretenimiento y estoy aprendiendo muchísimo de él». Y eso es algo que reconoce que «me encanta y era un poco mi asignatura pendiente porque todo lo que hacíamos era un programa de actualidad, donde en las dos últimas horas abordamos otros temas más sociales. Pero ahora hacemos un programa ‘Más espejo’ decididamente de entretenimiento».

Al ser preguntada por la marcha de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco, después de 18 años de tenerla como rival en las mañanas, la presentadora cree que «ahora la presión es para Sonsoles. La verdad es que estoy un pelín más descansada», reconoce, entre risas. Sobre Sonsoles Ónega, Susanna solo tiene palabras de cariño: «Lo está haciendo francamente bien. Nos cruzamos mucho por los pasillos, nos damos ánimos y nos queremos».

Respecto al fichaje de Gloria Camila como colaboradora de ‘Espejo Público’, Susanna Griso confiesa que «me sorprendió mucho porque yo conocía un poco la vida de Gloria Camila por Carmen Ortega (su tía), que ha sido mi peluquera durante 15 años. La quiero muchísimo. Es una bellísima persona y siempre me había hablado maravillas de ella. Estoy contenta de haberla fichado, me pidió que la cuidase, me encomendó esa misión y creo que se sintió muy tranquila y muy cómoda».