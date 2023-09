‘GH VIP’ se asfixia en Telecinco: Los errores imperdonables detrás de la fuga de audiencia

El segundo debate de ‘GH VIP 8‘ se ha desplomado en audiencia. Si el estreno se saldó con un buen 14,2% de share y más de 1,2 millones de espectadores en su promedio; este domingo las tornas han cambiado de forma drástica, bajando a un preocupante 10,8% de cuota y a apenas 900 mil seguidores.

Un bajón considerable que viene después del mal dato que anotaron las dos emisiones que se ofrecieron la pasada semana; con un 12% para el ‘Límite 48 horas’ y un 12,3% para la gala principal con las primeras nominaciones de la edición. Apenas medió 880 mil televidentes y, desde luego, este parámetro hace saltar todas las alarmas.

Sin embargo, que una marca tan importante y reconocida como ‘GH VIP’, que es el rey de los realities, no levante cabeza y esté sufriendo una fuga de espectadores tan brutal tiene una explicación de peso que merece un profundo análisis. Por supuesto, que se emita en una cadena en estado crítico con una crisis reputacional y de imagen sinigual es el punto de partida.

Pero justificarlo simplemente con este argumento es quedarse en la espuma de las olas. Hay mucho más y bien se podría titular como ‘los errores capitales’ que está cometiendo Telecinco como emisora del producto y la organización del reality como gestora del modo y forma del mismo.

Quienes son fans acérrimos de ‘Gran Hermano VIP’ se tiran de los pelos (y con razón) al ver lo francamente mal que se están planificando los contenidos por parte del programa. El casting es glorioso y funciona como miel sobre hojuelas. En apenas diez días han estallado múltiples tramas de las que enganchan y que, si bien, van camino de colocar a ‘GH VIP 8’ en los primeros puestos del escalafón de ediciones más icónicas.

Sin embargo, lo que se percibe a través del 24 horas nada tiene que ver con lo que se emite en las diferentes entregas programadas en Telecinco. Los vídeos aparecen constantemente descontextualizados, los grandes enfrentamientos que se han producido o se omiten o se emiten de tapadillo, manifiestamente censurados y condensados en unos pocos segundos que saben a la nada más absoluta.

Zeppelin resulta irreconocible en este sentido si lo comparamos con su forma de proceder en anteriores temporadas de ‘GH VIP’. Claro que, en todo esto, tiene mucho que ver esa línea roja de la nueva directiva de Mediaset para imponer una televisión blanca y familiar. En palabras del gran Paolo Vasile, la televisión que la gente NO ve. La que mata del aburrimiento. Porque Telecinco no es y será nunca una televisión amable y familiar por mucho que se empeñen. El espectador no es lo que busca, pero parece que nadie lo logra entender.

El error capital es no escuchar a la audiencia y la pena capital es no recibir el respaldo de la audiencia. Las cosas mal hechas se pagan caro, muy caro. Y así lo reflejan unos resultados agónicos que no hacen más que ahondar en la crisis histórica que golpea a Mediaset. Intentar captar a la audiencia con una falsa alarma de abandono (el de Karina) y atiborrar con tramas que no interesan a nadie como la de Gustavo y las Campos no es la solución.

No conectar con la casa, con esa vida en directo que tanto promulgaban, y enredar con mecánicas soporíferas, con vídeos inapetentes, con performances ridículas como la de Xavier Deltell y con colaboradores perdidos que demuestran que no hacen su trabajo es no tener ni puñetera idea de hacer televisión. La televisión del 2023.

Para colmo, lo verdaderamente kamikaze, es el atiborramiento sin precedentes de pausas publicitarias. Se viene produciendo en las últimas emisiones de ‘GH VIP 8’ y los espectadores han dicho basta. No se recuerda semejante nivel de ocupación publicitaria que solo invita a apagar el televisor. En una era donde todo se consume con una inmediatez pasmosa y con la menor cantidad de interrupciones posible, se demanda un guion ágil, atractivo, que ofrezca las cosas con dinamismos y con celeridad. Justo se está haciendo lo contrario.

En definitiva, no se está cuidando el formato y no se está respetando y atendiendo a las exigencias de la audiencia. Algo que es de todo punto inentendible si tenemos en cuenta la situación que atraviesa Telecinco. Tristemente, no hay nadie a los mandos. Así se explica por qué ‘GH VIP 8’, la gran apuesta de la temporada, ha acabado siendo un tropiezo imperdonable que no se podían permitir. Otro más que aún podrían estar a tiempo de revertir si no quieren sentenciar definitivamente el formato.