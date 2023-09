Este momento vivido en ‘Y ahora Sonsoles’ conmueve a todos: «Gracias por hacerlo visible»

Sonsoles Ónega está en boca de todos esta semana por lo que ha hecho ‘Y ahora Sonsoles’ para intentar ganar a ‘TardeAR’, el nuevo programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco. Algo que han conseguido pues el formato de Antena 3 se mantiene por encima del de Ana Rosa durante esta primera semana.

El programa de Sonsoles Ónega también nos dejó este jueves un momento muy emotivo al hablar del día mundial del Alzheimer. «Es una enfermedad que no duele pero destroza el alma. No sé si más a quien lo padece o a quién cuida a un enfermo de alzheimer. Hoy Ángel Antonio escribe un magnífico artículo en ABC que dice que el alzheimer mata sin matar a miles de familias», aseveraba la presentadora.

El emotivo testimonio de Daniel, un joven con un abuelo con alzheimer

Justo después, Sonsoles Ónega daba paso a Daniel, un joven que comparte a través de sus redes sociales el día a día de su abuelo Antonio que sufre alzheimer. Él con sus tatuajes intenta que su abuelo se acuerde de él y con sus vídeos trata de visibilizar lo duro que es la vida de una persona con alzheimer.

Después de contar que su abuelo ha empeorado en los últimos días, Sonsoles se interesa por saber cómo fue el momento en el que se dio cuenta de que su abuelo no le reconocía. «Hay dos momentos clave. Fue hace 10 años cuando le diagnosticaron alzheimer a mi abuelo. El primer momento fue cuando no se sabía mi nombre, ese día fue muy duro. Recuerdo que iba a los restaurantes con él y me di cuenta de que en la cartera ponía mmi nombre, Daniel, como para que yo no me diera cuenta de que no se sabía su nombre», le relataba Daniel a la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’.

«Y el segundo momento difícil fue un día que me llama mi abuela que mi abuelo estaba raro y que fuera a casa. Fui con mi padre y él estaba en la cama y la cara que puso fue de que no sabía quién era yo. No es lo mismo que no se acuerde de tu nombre pero sabe que soy su nieto a que de repente no sepa quién soy», relataba Daniel.

Daniel no dudaba en decir que la familia sufre más que el propio paciente de alzheimer. «Al principio cuando tiene momentos de lucidez y momentos de que se olvida de todo sufren y tienen impotencia. Pero ahora en la etapa final que no es consciente de prácticamente nada quiero pensar que no sufre nada», le respondía a Sonsoles Ónega.

A la conversación se sumaba Ángel Antonio Herrera que vivió en sus carnes la enfermedad con su madre. «Cuando tu estás mirando a tu madre y ves que no te reconoce es duro, pero lo contrario también es tremendo. Es decir cuando tu ves a tu madre y ya sabes que no es tu madre. Mi madre duró más que su propia vida», recalcaba el colaborador.

Antes de terminar, Ángel Antonio Herrera recordaba también algo que contaba Antonio Mercero, que falleció por culpa del alzheimer. «Mercero contaba que se reunía con gente como Garci, que les decía no sé quienes sois pero os quiero. Eso es lo importante», sentenciaba. «Pues eso es lo que pasa con tu abuelo Daniel, que no sabes quién eres pero sabe que te quiere», añadía Sonsoles.

El vídeo que ha sido compartido en Instagram ha causado sensación entre los usuarios, con comentarios como los siguientes: «Gracias por esta entrevista, tan importante para visibilizar una enfermedad que no sólo sufre el enfermo, sino, todo su entorno»; «Gran entrevista Sonsoles, me he emocionado un montón» o «gracias por hacer visible ésta enfermedad tan dura y que cada vez somos más los que nos toca en casa esa etapa tan amarga».