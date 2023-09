Estas son las 5 mejores series de Netflix según el ranking de FilmAffinity

Netflix tiene fama de cancelar series de su catálogo. Pero no por ello no va a tener grandes ficciones entre todas sus producciones. A lo largo de los años nos ha dejado unas cuantas para el recuerdo y hemos buscado en la web Filmaffinity para ver cuáles son las mejores valoradas por los usuarios. Sí que es verdad que casi todas son bastante recientes, pero porque tampoco hemos querido incluir en la lista series que no sean propias de Netflix.

Por ejemplo, hace unos días se anunció que ‘Hermanos de sangre‘ se añadía al catálogo de la plataforma. Y la serie de Steven Spielberg y Tom Hanks claramente estaría en el primer puesto de nuestro top5, pero ‘Hermanos de sangre’ es una serie de HBO MAX, así que hemos decidido dejarla aparte. Mención especial se merecen también las siguientes tres series mejor valoradas, pero que están por debajo del 8 de media. Estas serían ‘Así nos ven‘, serie de Ava DuVernay sobre el racismo sistémico en Estados Unidos; ‘Cristal Oscuro: la Era de la Resistencia‘, creada por Jeffrey Adiss y Will Matthews, que explora el mundo creado en el clásico de los años 80; y ‘Gambito de Dama‘, la popular serie de Anya-Taylor Joy que revolucionó Netflix hace unos años.

Arcane (8,2 de nota media)

Sinopsis: ‘Arcane’ ahonda en el precario equilibrio entre la rica ciudad de Piltover y la sórdida y oprimida Zaun. La tensión entre ambas ciudades-estado se exacerba, por un lado, debido a la creación en Piltover de algo llamado «Hextech», que permite a cualquiera controlar la energía mágica, y, por otro, de una nueva droga en Zaun llamada «Shimmer», que transforma a los humanos en monstruos. La rivalidad entre las dos ciudades divide a las familias y los amigos.

Curioso que la serie más valorada de Netflix por los usuarios de Filmaffinity sea ‘Arcane’, pero es que merece totalmente el puesto. La popular serie de animación basada en el videojuego de ‘League of Legends’ es digna de las mejores series de la historia. Su estilo de animación, su puesta en escena, su apuesta visual y su historia hacen de ‘Arcane’ una ficción a tener en cuenta.

La producción de está duró más de 6 años (sobre todo para poder desarrollar correctamente el estilo de animación) y arrasó tanto entre crítica como entre el público cuando se estrenó en Netflix en 2021. La segunda temporada llegará en 2024 y es uno de los proyectos más esperados del año. Su estilo steampunk enamoró tanto a los fans del juego como a la audiencia que ni siquiera conocía su existencia. Otro de sus puntos a favor es el reparto de voces, entre los que destaca Hailee Steinfeld que pone voz a la protagonista Vi (Violet).

Black Mirror (8,2 de nota media)

Sinopsis: Serie antológica creada por Charlie Brooker que muestra el lado oscuro de la tecnología y cómo esta afecta y puede alterar nuestra vida, a veces con consecuencias tan impredecibles como aterradoras.

¿Qué decir de ‘Black Mirror‘ a estas alturas? Sí, la serie se creó para Channel 4, pero las últimas temporadas han sido desarrolladas por Netflix, así que merece su puesto en esta lista. A lo largo de sus 6 temporadas nos ha dejado episodios para el recuerdo como ‘San Junipero’, ‘Cállate y baila’, ‘Joan es horrible’ o ‘El himno nacional’. La ficción destaca sobre todo por su crítica a la sociedad moderna, y cómo nos encomendamos muchas veces a una tecnología que puede traicionarnos a las primeras de cambio.

Por la serie han pasado intérpretes del nivel de Salma Hayek, Bryce Dallas Howard, Miley Cyrus, Anthony Mackie, John Hamm, Hayley Atwell, Sara Snook o Jodie Foster. Aunque la temporada 6 ha sido una de las más irregulares, ‘Black Mirror’ sigue de actualidad y esperemos que lleguen más temporadas a Netflix.

Cortar por la línea de puntos (8,1 de nota media)

Sinopsis: Zero, un escritor y artista de cómics que se imagina a su subconsciente como un armadillo, recuerda cómo conoció a su amiga Alice cuando tenían 17 años.

La serie creada por Zerocalcare, artista italiano, es una de esas joyas ocultas de la plataforma. Pero pese a ello, ha conseguido auparse como una de las mejor valoradas de Netflix. Un retrato brillantemente agridulce sobre la mezcla de las generaciones millenial y Z, que se aúnan de golpe en 6 episodios maravillosamente escritos. Con una animación diferente y desenfadada, conocemos al personaje de Zero, y al armadillo que le acompañará a todas partes, ayudándole en sus reflexiones vitales. Es la segunda serie de animación de la lista, y merece la pena un visionado. Que no os eche para atrás el primer episodio, ya que el protagonista es bastante antipático, porque crecemos con él a lo largo de la miniserie, desembocando en un final perfecto.

BoJack Horseman (8,0 de nota media)

Sinopsis: En un mundo donde humanos y animales antropomórficos conviven, el protagonista de la serie es el caballo BoJack Horseman (Will Arnett), protagonista de la telecomedia «Horsin’ Around» en la década de los 90. Después de años de decadencia y una tormentosa vida personal, BoJack se propone volver al candelero a través de una autobiografía para la que contará con ayuda de una escritora fantasma, Diane Nguyen (Alison Brie). Pero BoJack también tendrá que lidiar con las exigencias de su exnovia y agente, la gata Princess Carolyn, su compañero de piso, Todd Chávez, y su amienemigo Mr. Peanutbutter, un perro labrador que es novio de Diane y triunfó con una sitcom muy similar a «Horsin’ Around».

Y hablando de animación para adultos, no hay mejor ejemplo que ‘BoJack Horseman’, la serie creada por Raphael Bob-Waksberg. A lo largo de 6 temporadas y 77 capítulos, la ficción de Netflix desgrana los conflictos vitales de un ex-actor de Hollywood que quiere volver a encauzar su carrera. Por el camino, un sinfín de cameos, y unas brillantes reflexiones filosóficas sobre lo que es la vida, la sociedad actual y qué significa ser humano. Curioso que todo ello nos lo tenga que explicar un caballo antropomorfo, ¿no?

‘BoJack Horseman’ siempre se cuela en las listas de las mejores series de animación de la historia, y no es para menos. La trama serializada va de menos a más y funciona a cada momento de forma brillantemente triste, porque las reflexiones a las que nos enfrenta son duras, pero necesarias.

Narcos (7,9 de nota media)

Sinopsis: Serie que narra los esfuerzos de Estados Unidos, a través principalmente de la DEA, y de las autoridades y policía de Colombia, para luchar en la década de los 80 contra el narcotraficante Pablo Escobar y el cartel de Medellín, una de las organizaciones criminales más ricas y despiadadas en la historia de la delincuencia moderna.

Allá por el lejano 2015 el mundo se obsesionó con Pablo Escobar y con la serie de ‘Narcos’. Era la favorita de todo el mundo, no había nadie que no la hubiera visto, y podías encontrar a las grandes marcas haciendo publicidad basada en la popular serie. Ya solo por lanzar la carrera de Pedro Pascal se merece estar en esta lista. Pero es que además sus primeras temporadas son perfectas. El manejo de la tensión y de la trama de tráfico de drogas que asoló Colombia es de admirar. Y las actuaciones ayudan a sumar a una serie que parece haber olvidado todo el mundo. Quizá debido al bajón de calidad en la temporada 3, ya sin Pablo Escobar.