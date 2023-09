Netflix roba a HBO Max dos de sus series más importantes y las añade a su plataforma

Hay algo seguro, y es que HBO Max, a lo largo de su historia, nos ha dado varias de las mejores series de la historia. Ahí tenemos ‘Juego de Tronos‘, ‘Sexo en Nueva York’ o ‘Los Soprano’. Y, entre ese amplísimo catálogo, encontramos dos centradas en los enfrentamientos de la 2ª Guerra Mundial: ‘Hermanos de Sangre‘ y ‘The Pacific‘, que ahora estarán en Netflix desde este 15 de septiembre.

Ambas ficciones fueron producidas por las dupla Steven Spielberg y Tom Hanks. Ambos rodaron juntos la obra maestra ‘Salvar al soldado Ryan’ en 1998. Y, tras esa aventura, decidieron continuar trabajando juntos para seguir contando historias del mayor conflicto de la historia reciente.

Ahora, debido a los problemas financieros que arrastra Warner, ha tenido que vender parte de su catálogo, y la primera plataforma que ha puesto la mano no ha sido otra que Netflix. Ya lo hizo con ‘Ballers‘, la serie de Dwayne Johnson, hace unas semanas, y ahora vuelve a conseguir dos de las series más poderosas del catálogo de HBO MAX.

Hermanos de Sangre

Sinopsis: Narra la historia de la Easy Company, un batallón estadounidense del regimiento 506 de paracaidistas, que luchó en Europa durante la II Guerra Mundial. Incluye entrevistas a los supervivientes, recuerdos de los periodistas y cartas de los soldados.

La serie está basada en el bestseller «Band Of Brothers», de Stephen E. Ambrose. Con solo 10 episodios, ha conseguido colocarse en los top10 de las mejores series de la historia por méritos propios. En su haber hay 6 premios Emmy y un Globo de Oro a Mejor Miniserie. Pero lo más impactante es su reparto. David Schwimmer, Damian Lewis, Ron Livingston, Rick Gomez, Scott Grimes, Donnie Wahlberg, Michael Cudlitz, Michael Fassbender, James McAvoy o Tom Hardy. Y no solo la producen Spielberg y Hanks, sino el propio Ambrose, autor del libro y el biógrafo oficial de Richard Nixon o Eisenhower.

The Pacific

Sinopsis: La serie se basa sobre todo en las memorias de dos soldados norteamericanos, «With the Old Breed» de Eugene Sledge y «Helmet for My Pillow» de Robert Leckie, que narran sus experiencias en la lucha contra los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Sucesora de «Hermanos de Sangre», también está producida por Steven Spielberg y Tom Hanks, además de Graham Yost, guionista de ‘Speed’ o creador de la más reciente ‘Silo’. ‘The Pacific’ además tiene el honor de ser la serie más cara de todos los tiempos. También consta de 10 episodios y, aunque su reparto no es tan espectacular, cuenta con rostros que todos conocemos. Entre ellos encontramos al ganador del Oscar Rami Malek, a Joseph Mazzello (el niño de ‘Jurassic Park’) o James Badge Dale. Ahora también estará disponible en Netflix.