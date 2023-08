Marta Riesco denuncia ahora el ataque de pánico que sufrió por culpa de ‘Sálvame’

Marta Riesco ha vuelto a cargar contra Telecinco por el trato que recibió durante su relación con Antonio David Flores. Aunque fue ella misma quien entró al juego e incluso informaba sobre su relación y bromeaba con ser cantante en los platós, cuando las informaciones no eran beneficiosas hacia ella empezó a señalar a ‘Sálvame’ y, posteriormente, a la cadena. Ahora lo ha vuelto a hacer haciendo público el ataque de ansiedad que sufrió tras un programa de ‘Ya son las ocho’.

Según ella, todo empezó cuando ‘Sálvame’ se desplazó hasta Vitoria, donde ella estaba cubriendo la visita de Iñaki Urdangarín. «En pleno directo, empezaron a increparme hasta que salté y les di la carnaza que ellos querían. Entré a defenderme de la cantidad de despropósitos que estaban hablando sobre mí», ha relatado en un artículo para IberoShow.

En ese instante, ella pasó a ser la noticia en Vitoria y los compañeros de prensa empezaron a preguntarle por su discusión en directo con ‘Sálvame’. «Ya no les interesaba el romance de Iñaki, eso había pasado a otro lugar. Yo había perdido los papeles y los nervios», recordaba. Su actitud en directo provocó que ‘El programa de Ana Rosa’ la retirara como reportera. «Minutos después del altercado, mis jefes me llamaron: “Marta, vuelves a Madrid”. Me dijeron que tenía que estar un tiempo en la redacción y me regañaron muchísimo», rememoraba.

«Me temblaba el cuerpo, sudaba y solo quería desplomarme»

Sin embargo, en ‘Ya son las ocho’ decidieron darle foco a la reportera. «Dos horas después iba a ser la protagonista del programa de la tarde, ‘Ya son las 8’. Mientras una decisión me castigaba por mi comportamiento, otra me encumbraba y me convertía en la protagonista del día», relataba.

«Durante todo el programa tuve la mirada perdida. Temblaba y sentía que la mente se me iba, no pensaba con claridad y me costaba hablar. Aguanté esa hora que duró el programa en directo sin decir a nadie lo mal que me encontraba», prosigue relatando Marta Riesco sobre cómo fue ese programa en la que ella se convirtió en la protagonista.

«Una vez que los focos se apagaron, me derrumbé, entré al baño y tuve un ataque de pánico. Llamé a mi madre y le supliqué que me llevara a urgencias psiquiátricas, que no podía más y que me quería morir. Me sentía sola rodeada de tanta gente», denunciaba Marta Riesco.

Además, la reportera cuenta que tuvo que acudir a urgencias psiquiátricas: «Me temblaba el cuerpo, sudaba y solo quería desplomarme, pero pensaba “¡qué vergüenza si me desmayo y lo graban!”. Un diagnóstico similar 6 años después. Cuadro ansioso-depresivo», añade.