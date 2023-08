María Verdoy no tolera lo que dice Pipi Estrada en defensa de Bertín Osborne en ‘Fiesta’

Este domingo 13 de agosto, María Verdoy ha propinado un buen zasca a Pipi Estrada en ‘Fiesta’ a raíz de la defensa que el colaborador ha hecho de Bertín Osborne. Y es que el pasado fin de semana, el cantante tuvo unas palabras nada acertadas en su concierto en Elche, que han criticado en el programa vespertino de Telecinco.

El presentador de ‘Mi casa es la tuya’ ha estado en las últimas semanas en el foco de la polémica a raíz de su futura paternidad a los 69 años junto a Gabriela Guillén. Además de por la entrevista concedida por otra de sus ex, Chabeli Navarro, en la que le acusaba de haberla «obligado a abortar» cuando se quedó embarazada del cantante, hace dos años.

Tras dicha entrevista, Chabeli Navarro ha acudido en varias ocasiones a ‘Fiesta’ para contar su versión de los hechos. Unas intervenciones que, a juzgar por sus palabras durante su último concierto, no le hicieron ninguna gracia a Bertín Osborne. El programa presentado durante el verano por Frank Blanco y María Verdoy emitió las declaraciones del artista sobre el escenario: «En este país, donde hay más gente que sabe y no sabe una mierda es en la música, en la televisión y en el vino. He probado los tres y llevo toda la vida encontrándome con inútiles».

Los colaboradores de ‘Fiesta’, muy críticos con Bertín Osborne

La primera de los colaboradores de ‘Fiesta’ en condenar esta actitud de su compañero de cadena ha sido Amor Romeira, quien ha asegurado que Bertín «ha estado un poco desafortunado. No debería salir a un escenario a decir que hay gente estúpida, porque hay gente maravillosa que trabaja en televisión».

«Si tú tienes un conflicto con Chabeli Navarro, pues te diriges directamente a Chabeli Navarro, no generalices. El problema lo tienes con ella, no con la gente que trabaja y se gana la vida honradamente en televisión», ha sentenciado la canaria. Por su parte, Iván Reboso también se ha mostrado muy crítico con Bertín Osborne, del que ha dicho que «el cantante también trabaja en televisión. Si eres valiente en el escenario, también lo eres con los reporteros. No vale solo con mandar un comunicado».

Y es que, el artista jerezano no quiso atender a los medios a la salida del concierto. Algo que no gustó nada al colaborador: «Enfréntate a los periodistas, aquellos que dan información acerca de ti. Ahí arriba eres muy valiente, pero abajo es donde tienes que demostrar que no tienes nada que esconder».

Ha sido en ese momento, cuando Pipi Estrada ha salido en defensa del cantante de rancheras. Según el periodista deportivo, Bertín «tiene derecho a opinar sobre las tres cosas» porque las has vivido. Una lanza a favor del artista que no ha hecho ninguna gracia a María Verdoy, como así se lo ha hecho saber a su compañero: «Luego te preguntaré si estás de acuerdo con que llama inútil a la gente de la tele». «Inútiles hay en todas las profesiones», ha sentenciado el exnovio de Terelu Campos.