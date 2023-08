La muy mala noticia que sacude a Lara Álvarez sobre su futuro inmediato en Telecinco

Lara Álvarez no se encuentra en su mejor momento profesionalmente. La presentadora asturiana sufre la crisis estructural y sin precedentes que Telecinco atraviesa desde hace muchos meses y que se ha acentuado notablemente desde que se produjera el final de ‘Sálvame‘ el pasado 23 de junio.

Echar abajo un puntal fundamental de la parrilla se ha traducido en una desafección del público hacia la cadena sin parangón. La inercia por sintonizarla se ha reducido drásticamente en un momento en el que no solo no dan los números, sino que además enfrenta una crisis reputacional y de imagen que va a costar (y mucho) revertir.

En consecuencia, esto ha afectado a toda la programación. Como sucede en arquitectura, cuando destruyes el pilar equivocado, toda la construcción se desploma sin remedio. Extrapolándolo a la situación actual de Telecinco, que las tardes se hayan hundido estrepitosamente ha provocado que, por extensión, la noche también se haya visto tremendamente tocada.

Ninguna apuesta veraniega ha cuajado. Y mira que el canal principal de Mediaset lo ha intentado como el que más con nuevas ofertas de producción propia. Sin embargo, el resultado ha sido infructuoso. La más perjudicada, Lara Álvarez con ‘Me resbala‘, cuya audiencia ha caído a índices insostenibles para una empresa privada que se sitúan en torno al 7% de share.

Tampoco han ido mejor las cosas para el reality ‘Vaya Vacaciones’ con Luján Argüelles (9,4%), ‘La vida sin filtros’ con Cristina Tárrega (8,7%), ‘La última noche’ con Sandra Barneda (8%) o la serie ‘Días Mejores’ (6,3%) protagonizada por Blanca Portillo. El único reducto, y con datos poco boyantes, lo ha logrado la vuelta del concurso ‘¡Allá tú!’ con Jesús Vázquez, por encima del doble dígito y el millón de seguidores.

No obstante, el caso de Lara Álvarez está siendo especialmente sonado. Y es que la periodista tuvo las agallas de dejar un formato de éxito como ‘Supervivientes’ para embarcarse en este nuevo proyecto que ha resultado ser el mayor fiasco de la cadena. De hecho, no había que ser pitoniso para augurar esa suerte teniendo en cuenta los pobres datos que ‘Me resbala’ ya anotaba en su última temporada en Antena 3.

«Decir ‘no’ a ‘Supervivientes’ es una de las decisiones más valientes que he tomado en mi vida. Es el formato que más me ha hecho crecer en todos los sentidos tanto personal como profesionalmente. Han sido ocho años con una involucración al cien por cien, pero hay momentos de cambio en los que, cuando se siente dentro, no se puede frenar», declaró en una entrevista en ‘Así es la vida’ al tiempo que llegó a decir que ‘Supervivientes’ «ya no lo consideraba éxito» para ella.

«Yo lo único que tenía claro es que era el momento de un cambio, de una evolución. Ya lo sentía de manera personal y cuando eso pasa es imparable. La buena noticia para mí es que no estaba cerrada a nada. Era un muy buen momento personal, era un momento de necesidad de crecimiento, de cambio», confesó también Lara Álvarez en una charla para El Televisero.

¿Pensará lo mismo después de los pésimos resultados de ‘Me resbala’? El futuro se atisba incierto en su caso y más aún con las cifras de las dos últimas emisiones. El pasado martes cayó al 7,1% de cuota y ayer apenas subió a un 7,4%, siendo duplicado por Antena 3 y la serie turca ‘Hermanos’ (14,6%).