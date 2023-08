Esta histórica concursante de ‘Gran Hermano’ comunica la grave enfermedad que sufre

Fue hace 23 años cuando Ania Iglesias entraba en casa de toda la audiencia al ser una de las concursantes de ‘Gran Hermano 1’. El reality fue todo un éxito, por lo que en cuestión de días se convirtió en una de las personas más reconocidas del país. No obstante, en los últimos años desapareció de Telecinco y ahora ha vuelto a la que fuera su cadena para hablar de su mala situación personal.

Este fin de semana, Ania volvía a pisar los estudios de Telecinco para conceder una entrevista al programa ‘Fiesta de verano‘. Allí, explicó que lleva años luchando contra un problema físico que le acaban de diagnosticar y otro emocional tras la ruptura con su expareja por sus infidelidades.

El calvario de Ania Iglesias (‘GH 1’): de su enfermedad a las infidelidades de su expareja

Sobre su salud, Ania Iglesias empezó explicando que la alerta llegó cuando empezó a notarse con falta de energía. «Llegué a pensar que a lo mejor no estaba comiendo bien porque, como ya sabéis, no siempre he tenido buena relación con la comida», explicaba la gran hermana, que también tuvo que hacer frente a la anorexia durante más de 20 años.

Tras ver como se encontraba cada vez pero y la energía no acababa de recuperarla, decidió ponerse en manos de especialistas, que acabaron detectándole una enfermedad: «Me han visto este año en la sangre algo que no estaba bien, es algo congénito, me han hecho hasta una prueba de leucemia, pero finalmente han descubierto que es talasemia». Su cuerpo no genera la suficiente cantidad de hemoglobina por lo que «hasta tienen que hacerme trasfusiones».

En el ámbito personal tampoco pasa por un buen momento. Ania Iglesias relataba que tuvo que romper con su pareja tras descubrir sus infidelidades: «Yo hace un año ya empecé a notar señales, él tonteaba mucho con mujeres por Instagram y también fuera de Instagram, él siempre me negaba las cosas, nosotros discutíamos poco pero todas las veces que lo hacíamos era por el mismo tema».

«A día de hoy no sé deciros si lo he superado del todo, pero sí que os digo que no volvería con él porque el que nace lechón muere cochino», añadía Ania Iglesias que no sabe si está preparada para volver a encontrar el amor con otro hombre tras su traumática ruptura.