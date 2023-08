A Toñi Moreno le preguntan por Bertín Osborne y su respuesta es incontestable

Toñi Moreno siempre ha mantenido una muy buena relación con Bertín Osborne. La presentadora ha vuelto a poner de manifiesto ese cariño y afecto que siente hacia el cantante de rancheras. Lo ha hecho ante las cámaras de Europa Press, donde, tras ser preguntada por su opinión acerca de las últimas polémicas que han rodeado al jerezano, no ha podido ser más clara.

«Yo a Bertín le quiero muchísimo. Él sabe que me tiene», reconoció la periodista. Si bien, pese a esa amistad que comparten, confesó no haber tenido recientemente contacto con el artista: «No he hablado con Bertín. Compartimos cadena, estamos los dos en Canal Sur y él sabe que me tiene». Cabe recordar que el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ lleva semanas en el foco de la polémica a raíz de hacerse pública su futura paternidad con Gabriela Guillén a sus 69 años.

Toñi Moreno reconoció estar disfrutando al máximo de las vacaciones, «y descansando, que ha sido un año de mucho trabajo». «Es el primer año que tengo un mes entero para mí, así es que feliz», admite, muy contenta. Con respecto a sus próximos proyectos, la presentadora dice estar a tope, «voy a hacer las mañanas de Canal Sur, voy a volver con ‘Gente maravillosa’, ahora en septiembre estrenamos ‘MasterChef’. No me puedo quejar para nada».

Toñi Moreno, muy feliz con su pregón del Orgullo: «Me parece que es positivo»

Uno de los momentos más destacados en la vida de Toñi Moreno, y que guarda con más cariño, fue cuando tuvo el honor de dar el pregón del Orgullo LGTBIQ+. Ahora, la andaluza reconoce cómo se sintió en aquel momento en el que compartió su experiencia y resaltó la importancia de la libertad personal. «Todo lo que sea proclamar la libertad de amar y de ser, me parece que es positivo. Yo estoy muy contenta de la repercusión y muy contenta de todo, si es que no me… es todo bonito».

Además, la periodista también reveló que, a pesar de los retos a los que se ha enfrentado en su vida, que no son pocos, está dispuesta a hablar abiertamente sobre su experiencia: «Yo soy bastante transparente, creo. Pero como he pasado la puerta de los cincuenta y le he dado la vuelta al jamón, ya vamos, hablo de todo».