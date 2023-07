Todos comentan lo mismo nada más arrancar ‘El Grand Prix’ en TVE 18 años después

«Va a empezar. Ya está aquí, lo que más te gusta a ti. Es El Grand Prix, es El Grand Prix, el programa del abuelo y el niño. Has de saltar para evitar que la vaquilla te de un buen revolcón». Quién no ha escuchado miles de veces esa sintonía. Pues bien, si la echabas de menos, ya no lo harás.

Y es que ‘El Grand Prix del Verano’, uno de los formatos más emblemáticos de nuestra televisión y uno de esos programas que amenizaron nuestros veranos durante años está de vuelta. Y lo hace con una renovada versión en la que Ramón García se mantiene como maestro de ceremonias con dos compañeras como copresentadoras. La actriz Michelle Calvó y la periodista y streamer Cristinini.

El regreso de ‘El Grand Prix’ se produce 18 años después de su última edición en TVE después de que cada verano los fans del formato lo convirtieran en trending topic pidiendo su vuelta. Y por fin lo han conseguido. Eso sí con algunos cambios como la vaquilla, que tras la nueva ley animal ha pasado a ser un personaje disfrazado.

Como era de esperar, durante todo el día ‘El Grand Prix’ se colocaba entre los temas más comentados en Twitter. Y nada más empezar el programa, las redes se llenaban de mensajes de fans celebrando su vuelta y acordándose de lo mucho que les marcó el espacio cuando eran pequeños y lo veían con sus abuelos.

La sintonía y el logotipo del #GrandPrixTVE me ha puesto los pelos de punta muchos años después.



El programa del abuelo y del niño que, por desgracia, ahora muchos lo vemos sin el abuelo 😔🥲 — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) July 24, 2023

Que alegría q la televisión recupere los programas millenial.



Que recuerdos de verlo de pequeño en mi pueblo cada noche con mis abuelos



Porque si ¡Que viva el programa del abuelo y el niño! ❤️ #GrandPrixTVE https://t.co/GiPdZQ7uWn — Rubén (@Ruksy_) July 24, 2023

📴Tengo la piel de gallina y los ojos entre lágrimas.



Demasiados recuerdos me vienen con el #GrandPrixTVE — Los Mundos de Ahsoka 🤍💙🧡 (@AhsokaNoSekai) July 24, 2023

Ver de nuevo el Grand Prix en verano con mi abuela es de aquellas cosas que pensaba que no iban a volver a ocurrir.



GRACIAS! @GrandPrix_tve #GrandPrixTVE @ramongarciaofi @IamCristinini pic.twitter.com/4TUZQfsNv3 — Lluís Liñana Granell (@lluislinana) July 24, 2023

Mi novia y yo estamos viendo el comienzo de #GrandPrixTVE Nos estabamos riendo viendo los recuerdos del pasado con sus pruebas. Ojalá nos riamos más con el nuevo GrandPrix. Pasadlo de lujo! @La1_tve — Chaotix (@Chaotix_6) July 24, 2023

Hoy es LA noche. HOY es el #GrandPrixTVE 😍😍. Pelos de punta!! pic.twitter.com/raQy5puGlH — Coquito (@arantxa_Coco20) July 24, 2023

Hoy se vuelve a ver el Grand Prix después de muchos años 🥲🥲#GrandPrixTVE — 🌘🐦Iris Sin Habanero🐦🌘 (@Sapphiris) July 24, 2023

Ay que recuerdos por favor 😭😭😭 #GrandPrixTVE — 🌾Mðri🌾 (@_adrianm99_) July 24, 2023

Ha vuelto a sonar la sintonía del @GrandPrixVerano los feelings! 🥺 #GrandPrixTVE — MJ  (@crazy_mj) July 24, 2023

Tenía muchas ganas de que volviera este programa 😍😍 #GrandPrixTVE — Joan (@jjjoan92) July 24, 2023

Nostalgia le llaman 🥲 #GrandPrixTVE — Tania González (@taniaglez93) July 24, 2023

Después de 18 años 🥹🥹#GrandPrixTVE

Se lo debo a mi abuela por grabarme los programas en VHS — Elena.C (@IpraiseLiberty) July 24, 2023

Ha sido escuchar la sintonía del programa y recordar esas noches de verano con mis abuelos, cenando en la terraza al fresco, con la televisión fuera del salón, mis primos rodeando la mesa… he vuelto a escuchar esas risas de mi abuelo 💔 #GrandPrixTVE — JOSE DIANEZ 🏳️‍🌈 (@JOSEDIANEZ) July 24, 2023

Con la vuelta del #GrandPrixTVE recuerdo desbloqueado en 3,2,1 Puff. Esos veranos en frente de la tele con la familia y con un gran recuerdo de mis abuelos — Paco Casas (@PacoCM84) July 24, 2023

La última que vi #GrandPrixTVE estaba con mis abuelos. Ahora ellos no están pero se que me acompañan ❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹 — Celeste. (@aiirenn_) July 24, 2023

Qué de recuerdos.



Incluso me ha venido el recuerdo del olor a aquellos veranos en el pueblo con los abuelos y todos rodeando la tele y divididos en equipos. #GrandPrixTVE — Luisa María Sánchez (@Celeste_lmsb) July 24, 2023

por favor siento como si tuviese 6 años otra vez y estuviese sentado con mis abuelos en la casa de la sierra viendo esto…



blandito #GrandPrixTVE 🥹 — manu (@escismanue) July 24, 2023