Susanna Griso clama a la cara de Abascal por su falsa acusación: «Esto es impepinable»

Santiago Abascal, el líder de la ultraderecha de Vox, se sentaba este lunes 10 de julio en ‘Espejo Público‘ para ser entrevistado por Susanna Griso. Lo hacía tan solo unas horas antes del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de Antena 3. Sin embargo, lejos de aprovechar la ocasión para presentar propuestas, una vez más, el político se dedicaba a señalar.

Como era de esperar, el recorte en derechos sociales, feministas, LGTBI y medioambientales era un asunto que se iba a tratar en la entrevista. «¿Por qué les cuesta tanto hablar de violencia de género? Cuando un hombre mata a una mujer, ¿qué considera que es esto usted?», le cuestionaba sin titubeos Susanna Griso, que buscaba una respuesta que por fin aclarara esta cuestión.

No obstante, una vez más, el líder ultra evitaba hablar de violencia machista y se enganchaba con la presentadora. «Usted, ¿qué cree que pienso yo?», le espetaba Abascal, a lo que Susanna Griso rápidamente le contestaba: «¡Dígamelo usted!». Entonces, el líder de Vox aclaraba su postura al considerar que «es un asesinato».

«¿Y qué problema hay en llamarlo violencia de género?», insistía Susanna Griso. «Pero es que le estoy llamando asesinato, ¿qué hay más grave que eso? Es increíble, de verdad. Susanna, y se lo digo a usted porque me lo pregunta, no le hago un reproche personal, pero estoy bastante cansado de tener que responder siempre a lo mismo como si los votantes de Vox o a nosotros nos pareciera bien que maten a las mujeres, que los homosexuales no tengan libertad en algunos ámbitos o que mueran los inmigrantes… Me parece absolutamente delirante», soltaba entonces Abascal, que seguía sin condenar la violencia machista.

De hecho, lejos de tener en cuenta los recursos que se utilizan para la atención a las víctimas como el 016, los centros de acogida y todos los demás, Abascal señalaba la ley de violencia de género. «Lo primero que pienso cuando una mujer es asesinada es que el asesino tiene que ir a la cárcel. Lo segundo que pienso es que la ley de violencia de género no sirve para las mujeres. Solo sirve para criminalizar a los hombres y no ha servido para descender el número de mujeres asesinadas», sentenciaba.

Susanna Griso se defiende del señalamiento de Abascal a ‘Espejo Público’

Esta no era la única ocasión en la que presentadora y político chocaban durante la entrevista. Santiago Abascal también echaba en cara a Susanna Griso unas supuestas declaraciones que se dieron en el programa: «El otro día, y no es porque se dijera en este programa sino que obedece a un planteamiento general, cuando estaban siendo apuñalados niños en Francia, el primer comentario que se hizo aquí fue que esto da votos a la ultraderecha».

Sin embargo, Susanna Griso no estaba dispuesta a que se manchara el trabajo de ‘Espejo Público’ y le contestaba tajante: «A ver, señor Abascal, por alusiones porque el comentario lo hice yo. Mire, llevábamos un buen rato hablando del tema. No fue el primer comentario; el problema que tienen ustedes a veces es que las redes cortan y se quedan con un trozo. Además, usted que lo sufre debería saberlo. En ese momento acababa de pasar el ataque a unos niños y además de muchas otras cosas lo que dijimos es que al ser el ciudadano árabe, iba a tener una lectura y Marine Le Pen iba a hacer un discurso del odio que le iba a dar votos. Esto es impepinable y no me lo puede negar usted».