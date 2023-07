Sebastián Yatra y Aitana son fulminados de ‘La Voz Kids’ y esta es la razón de peso

Sebastián Yatra y Aitana Ocaña han sido los coaches revelación de la octava edición de ‘La Voz Kids‘. Cuando se hizo oficial el fichaje, su legión de fans celebraron la noticia y, como se suele decir en el argot de las redes, shippearon con que formaran parte del talent musical que se emite en Antena 3.

No obstante, a lo largo de la emisión, que tocó a su fin este sábado 8 de julio con la victoria de Rubén Franco, precisamente del equipo de Yatra, ambos han generado cierta división en el público. No todos han visto con buenos ojos sus papeles como jueces por sus extenuantes intentos de protagonismo y, en múltiples ocasiones, por parecer que no se lo tomaban con la seriedad que merece que un niño inexperto en televisión se plante en un imponente escenario ante cientos de personas en las gradas y ante cuatro grandes artistas de la música juzgándoles.

En ese sentido, no han sido pocas las veces en las que ha generado controversia que Sebastián Yatra y Aitana jugaran entre ellos desde sus correspondientes sillones mientras había un niño concursando y tratando de demostrar sus capacidades para entrar en ‘La Voz Kids’.

Además, aunque la gran final ha anotado un buen 17,2% de cuota y sus emisiones han sido líderes cada sábado, lo cierto es que ha sido de las ediciones que peor ha rendido. De manera que todo esto explicaría los cambios que se van a producir en la novena edición con los coaches, con la finalidad de dotar de un revulsivo al formato rey de los talents.

La cadena ha decidido mantener en el jurado a David Bisbal y Rosario Flores, que sigue siendo la coach más longeva tras faltar solamente en la séptima edición. Sin embargo, no se volverá a contar con Aitana y Sebastián Yatra para la nueva temporada.

Las sillas de ambos estarán ocupadas por un viejo conocido del formato como Melendi, que ya ha sido coach en tres ediciones de niños y dos de adultos. Por su parte, Lola Índigo suplirá el hueco de Aitana y debutará como jueza tras haber sido asesora en ‘La Voz Kids 7’ junto a Yatra y en ‘La Voz 9’ junto a Luis Fonsi.