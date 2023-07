«No me grabes»: La inequívoca pillada a Paz Padilla con Espinosa de los Monteros de Vox

Paz Padilla vuelve a estar de plena actualidad. Tras su despido de ‘Sálvame‘ la presentadora y humorista se quedó unos meses sin proyecto en televisión, y actualmente ha regresado a Telecinco como concursante de ‘Me resbala‘. Durante este tiempo también ha desarrollado su faceta de influencer. La televisiva acumula ya en su perfil personal de Instagram más de dos millones de seguidores.

Es precisamente en sus redes sociales donde ha publicado un vídeo en el que se le puede ver con uno de los grandes dirigentes de Vox a nivel nacional. Este no es otro que Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados. Ambos se encontraban en el cumpleaños de ‘El Turronero’, condenado por fraude a la Seguridad Social y por corrupción hasta en tres ocasiones.

Al cumpleaños del empresario acudían más de tres mil personas, entre las que se encontraban Paz Padilla y toda su familia e Iván Espinosa de los Monteros. La humorista y el político se hacían un vídeo juntos sonriendo y abrazándose mientras pedían, en tono humorístico, que no se les grabara más recreando la imagen de Isabel Pantoja: «No me grabes. No me vas a grabar más».

Paz Padilla junto a Espinosa de los Monteros. | Instagram

Paz Padilla dice «te quiero» al político

Lo cierto es que no es la primera vez que vemos al político y a la presentadora y humorista juntos. El pasado mes de enero ambos se daban un fuerte abrazo frente a las cámaras en la 42ª edición de la Feria Internacional del Turismo (Fitur). Además de abrazar al político, Paz Padilla desvelaba sus sentimientos por él al soltarle un «te quiero» al oído.

Como era de esperar, este encuentro y esta amabilidad de Paz Padilla con el líder del partido ultraderechista provocaba que las redes sociales se echaran sobre la presentadora y criticaran su amabilidad con el portavoz de Vox.