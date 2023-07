María Patiño no tiene reparo y alude así a la fuga masiva de rostros de Telecinco a Antena 3

Este viernes, 7 de julio, María Patiño se ha puesto al frente del penúltimo programa del ‘Deluxe’, que seguirá los pasos de ‘Sálvame’ y echará el cierre el próximo 14 de julio. La presentadora ha aprovechado la ocasión para referirse al trasvase masivo de colaboradores que durante años han trabajado en Telecinco, a las cadenas de la competencia, especialmente a Antena 3.

Desde que Borja Prado se pusiera al frente de Mediaset, no ha dejado títere con cabeza. Son muchos los cambios que está realizando y que, no solo no han gustado nada a los fieles espectadores de Telecinco, como así se refleja en las audiencias, sino tampoco a sus trabajadores. Es por ello que numerosos rostros míticos del grupo de comunicación se han agarrado a la más mínima oportunidad para marcharse a la principal cadena de Atresmedia.

El último en hacerlo ha sido Alberto Díaz Cabezón, director de ‘Sálvame’, quien acaba de fichar por la sección del corazón de ‘Espejo Público’. Se une así a Pilar Vidal, uno de los últimos descubrimientos del desaparecido programa vespertino de Telecinco, quien ha fichado por ‘Y ahora, Sonsoles’. Junto a ellos, otras míticas periodistas que durante años han trabajado con Ana Rosa, como Beatriz Cortázar o Paloma García- Pelayo, también han huido a la cadena de la competencia.

El zasca de María Patiño: «Había cerebros»

Por su parte, Adela González, ha fichado por La Sexta para presentar los sábados ‘Más Vale Tarde’ junto a Boris Izaguirre. Ante esta multitudinaria salida de profesionales, María Patiño, lejos de dejarlo pasar, ha hecho referencia a ello en el ‘Deluxe’ de este viernes. Y lo ha hecho con ‘zascazo’ incluido a los ‘haters’. «Estoy muy contenta de que gente que ha trabajado aquí se vayan a otras cadenas. Fuga de cerebros, porque había cerebros», ha sentenciado la presentadora, antes de proceder a presentar a los colaboradores de la noche.

Ha sido entonces cuando, al dirigirse a Pilar Vidal, ha vuelto a hacer mención a su reciente fichaje por el programa vespertino de Antena 3. «Y tenemos a la pluriempleada Pilar Vidal, que ahora te vemos mucho con Sonsoles Ónega. ¿Algo nos contarás de la boda hoy?», le ha preguntado. De esta forma hacía referencia al enlace de Tamara Falcó e Íñigo Onieva que tendrá lugar este sábado 8 de julio.

Pilar Vidal se rio ante semejante comentario, prometiéndole que sí, que contaría cosas sobre la ‘boda del año’. Y que no se dejaría todo para el especial que Sonsoles Ónega presentará este sábado en Antena 3 y en el que ella estará como colaboradora.