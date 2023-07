Lorena Castell no se corta en elevar esta implacable queja a TVE: «No pintamos nada»

Lorena Castell se ha convertido en uno de los rostros estrella de TVE poniéndose a los mandos de ‘Vamos a llevarnos bien‘, el programa de humor que ha vuelto a la cadena pública reformulado después del estrepitoso tropiezo en su estreno hace unos meses. Entonces presentado por Ana Morgade, fue cancelado tras su primera emisión tras anotar un pírrico 4,6% de cuota de pantalla en su arranque.

Unas cifras que obligaron a suspender el formato inmediatamente y pasarlo por talleres con una vuelta de tuerca en su dinámica y con nuevos rostros. De este modo, Lorena Castell y su equipo tenían por delante el dificilísimo reto de auspiciar un programa que había nacido totalmente muerto.

El debut de esta nueva etapa de ‘Vamos a llevarnos bien’ tuvo lugar el pasado jueves. Y aunque estaba ideado para ocupar la franja de prime time, finalmente TVE determinó relegarlo al late night tras el estreno de ‘José Mota Live Show’. La decisión no fue desacertada, pues aprovechando el tirón que tuvo la vuelta del humorista (12,5%), ese reestreno mejoró notablemente con un 8,7% de share.

Sin embargo, en declaraciones para El Confidencial, Lorena Castell lamenta que se haya decidido programar para late night, así como el poco interés de la cadena por hacer que los contenidos se viralicen o comenten en redes. «Me extrañó que no llevase la mosca para comentarlo en redes sociales porque yo soy bastante activa en Twitter y más cuando es un programa mío. La queja general es que es un programa familiar y deberían ponerlo antes», asevera.

En ese sentido, Lorena Castell cuenta cómo se enteró de ese drástico cambio de emisión. «Fue justamente una semana antes, porque cuando hicimos la rueda de prensa todavía no tenían claro ni qué día se iba a emitir. El programa ha sido grabado, enfocado y vendido para un prime time y tenía entendido que la propuesta era esa, pero poco antes se decidió que primero iba a ir José Mota. Es un poco raro, pero acepto la decisión. Cuando llegan estas decisiones, los presentadores no pintamos nada», sentencia.

Por otro lado, sobre por qué dejó ‘Zapeando’, Lorena Castell confirma que no era compatible presentar un programa en TVE y seguir en el espacio de sobremesa de La Sexta. «No había posibilidad de compaginar. Llevaba nueve años en Zapeando y ya he sustituido a Dani Mateo muchas veces, algo que he hecho encantada. Pero, claro, cuando se presentó la posibilidad de estar de presentadora para un programa de prime time, no me lo pensé», explica.

No obstante, ahora le embarga un sentimiento distinto tras haber sido reformulado como late night: «Quizá sí hubiese podido compaginarlo, pero la decisión ya está tomada y los cambios siempre son buenos porque te hacen crecer no solo profesionalmente, también personalmente. Te hacen espabilarte y buscar nuevos retos. Este es el principio de algo que es una nueva carrera. Si funciona, estaremos encantados de renovar y si no, seguramente habrá cosas a la vista».