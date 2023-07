La sorprendente decisión que Jorge Javier Vázquez ha tomado en su momento más difícil

Hace ya dos meses que Jorge Javier Vázquez desapareció de la televisión y de las redes sociales por prescripción médica. Según él mismo reconoció, necesitaba cuidarse y centrarse en él. Hace unos días, se conocía el paradero del que fuera presentador de ‘Sálvame’ y ‘Supervivientes’.

Según publicó en exclusiva la revista ‘Semana’, Jorge Javier ha viajado a Creta en compañía de su ex, Paco. Allí ha pasado unos días de desconexión y relax, algo que le hacía mucha falta. Ahora, según han asegurado a este mismo medio personas de su entorno, en este periodo alejado del foco mediático, el catalán no ha atendido a todas las llamadas ni ha respondido a todos los mensajes que ha recibido.

Ha llegado a un punto en el que ha decidido blindar su círculo de amistades. Según un compañero de ‘La Fábrica de la Tele’, «el presentador no contesta a las llamadas ni a los mensajes» de muchos de sus amigos. Tal y como asegura esta persona, el catalán ha restringido las comunicaciones únicamente a las personas de su círculo más íntimo. Los que no forman parte de este círculo lo tienen muy difícil para contactar con él «porque a veces no te responde o tarda días en hacerlo».

Jorge Javier Vázquez se vuelve muy selectivo con sus amistades

Otra persona del entorno profesional de Jorge Javier Vázquez reconoce a ‘Semana’ que éste «ha tenido un proceso complicado a lo largo de estos meses». Por este motivo, «en un principio, cuando le dijeron la baja, no hablaba con absolutamente nadie». Con el paso de las semanas, dejó de «evitar la comunicación» con todos a «hablar con la directiva y con algunos de sus compañeros».

Pero no le coge el teléfono a todo el mundo. Pues hay compañeros que «son también presentadores de su cadena», que se han interesado por él y no han obtenido respuesta. «Solo tienen acceso a él los amigos VIP», dicen desde su entorno. Entre estos privilegiados que han podido hablar con Jorge Javier está Jesús Vázquez, quien ha reconocido que «hablo con Jorge, pero son conversaciones privadas y mantengo con él una relación buena. Y nos escribimos y nos hablamos».

Por su parte, David Valldeperas, exdirector de ‘Sálvame’, también daba la última hora sobre el estado de salud de su compañero hace unos días: «Está bien y puedes hablar con él. Te da explicaciones de cosas, pero creo que necesita un proceso».