La inminente vuelta de Laura Madrueño a Telecinco con este proyecto tras ‘Supervivientes’

Ha pasado un mes desde que Telecinco emitió la gran final de ‘Supervivientes 2023’. Desde entonces, Laura Madrueño ha estado apartada de la pequeña pantalla tras cuatro meses en Honduras. Así, la presentadora ha podido disfrutar de unas vacaciones junto a su marido.

Tras su debut como presentadora en ‘Supervivientes 2023‘ tomando el relevo de Lara Álvarez, había muchas incógnitas sobre el futuro profesional de Laura Madrueño en Mediaset y si volvería a ‘El Tiempo’ o pasaría a presentar otros programas de entretenimiento.

La propia Laura Madrueño antes de viajar a Honduras y de estrenarse como presentadora de ‘Supervivientes’ dejaba claro que sus planes eran retomar su faceta de presentadora de ‘El Tiempo’. «Tengo pensado volver a ‘El Tiempo’ cuando regrese. No me importaría compaginarlo, como he hecho hasta ahora, con otros formatos de entretenimiento, pero la idea es volver a ‘El Tiempo’ y ya veremos si surgen otras oportunidades», confesaba en su encuentro con los medios entre los que estaba El Televisero.

Y dicho y hecho. Laura Madrueño volverá a dar la información meteorológica en Telecinco y antes de lo esperado. Así, la presentadora retoma su faceta de presentadora de ‘El Tiempo’ desde este lunes 31 de julio tal y como ella misma ha relatado en sus storys de Instagram.

«Muy buenas tardes a todos. Fijaros donde estoy. Yo creo que esto a más de uno le va a sonar. A mí ya casi casi se me había olvidado. Vamos a ver si me acuerdo de cómo se hacía esto de El Tiempo porque hoy regreso a ‘Informativos’. Estoy feliz de poder estar aquí con vosotros y os espero durante el mes de agosto por lo menos me vais a tener aquí para todos los que me habéis preguntado», relata con una sonrisa en la boca.

Así, Laura Madrueño volverá a ponerse al frente de El Tiempo en ‘Informativos Telecinco’ en la edición de noche coincidiendo además con otro regreso muy esperado, el de Carme Chaparro, que vuelve a ‘Informativos Telecinco’ seis años después para sustituir a Pedro Piqueras.