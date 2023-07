Antón Losada señala exactamente lo que muchos piensan de Silvia Intxaurrondo con Feijóo

Este lunes 17 de julio la presentadora de ‘La hora de La 1‘ Silvia Intxaurrondo se ha convertido en Trendig Topic por su brillante labor periodística durante su entrevista a Alberto Núñez Feijóo. El último en alabar el trabajo de la periodista y criticar duramente al líder del PP ha sido Antón Losada.

En más de una ocasión, Intxaurrondo puso contra las cuerdas al candidato del PP a las elecciones generales del próximo 23 de julio al destapar algunas de sus mentiras. En concreto, durante la entrevista el gallego reiteró nuevamente que su partido había revalorizado siempre las pensiones de acuerdo con la subida de los precios. Una afirmación falsa que ya había sido pronunciada por Feijóo durante el debate con Pedro Sánchez hace una semana.

Esta vez, la presentadora no dudó en replicar al político, y desmentir en directo lo que estaba diciendo. «No es correcto, señor Feijóo», insistió en varias ocasiones la periodista, presentando datos que contradecían lo que aseguraba el invitado. Éste, sin embargo, se mantuvo firme en su postura e incluso se atrevió a exigir una rectificación por parte de la entrevistadora en caso de que ella estuviera equivocada.

Pero el que estaba equivocado era él. Así es que finalmente el líder de los populares se vio obligado a rectificar sus afirmaciones a través de su perfil de Twitter. Eso sí, lo hizo a su manera: «Reitero que el @ppopular nunca congeló las pensiones y el PSOE sí, con el voto de Sánchez. El PP subió las pensiones cada año y el PSOE no. Hasta cuando lo fácil era congelarlas como lo hizo el PSOE, también las subimos».

Antón Losada, muy crítico con Feijóo

Una nueva mentira de Alberto Núñez Feijóo que inmediatamente recibía multitud de respuestas elogiando el trabajo de Silvia Intxaurrondo y criticando las mentiras del político gallego. Entre estas críticas destacó especialmente la de Antón Losada, quien escribió en su perfil de Twitter: «Ahora ya sabéis por qué no quiere más debates». Cabe recordar que Feijóo no acudirá al debate de este miércoles entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal, que se emitirá en TVE.

Pero lejos de quedarse ahí, Antón Losada compartía un vídeo de 43 segundos en sus redes sociales, en la que se mostraba, nuevamente, demoledor con el candidato del PP. En tono irónico, el periodista ha empezado diciendo: «Voy a explicaros la relación de Feijóo con la verdad porque veo que os estáis liando y no lo habéis entendido».

«El ‘sanchismo’ miente, aunque luego te explique que ha cambiado de criterio. Feijóo no miente. Feijóo te da datos inexactos. El ‘sanchismo’ es demasiado soberbio para rectificar. Feijóo te clarifica los datos inexactos que te ha dado como que el Partido Popular ha subido siempre las pensiones con el IPC. Porque el problema eres tú, que no has entendido bien los datos inexactos. ¿Lo pilláis?», dice Antón Losada, con mucha guasa, en su vídeo compartido en Twitter.