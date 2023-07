Ana Terradillos se refiere en estos términos a Ana Rosa Quintana como jefa y es inapelable

Telecinco se encuentra en un momento de incertidumbre. Las audiencias de la cadena de Mediaset no son nada halagüeñas pues ninguno de los nuevos programas están funcionando y va a cerrar julio por detrás de La 1. Pero la cadena de Mediaset confía en que los cambios en septiembre puedan surtir efecto. Uno de esos cambios será la vuelta de Ana Terradillos a las mañanas con ‘La mirada crítica’ y ‘Vamos a ver’, un nuevo magacín con Joaquín Prat para sustituir a Ana Rosa Quintana.

Y es que con el salto de Ana Rosa Quintana a las tardes para conducir ‘TardeAR’ después del final de ‘Sálvame’; Telecinco ha decidido cancelar ‘El programa de AR’ tras 19 temporadas de éxito y apostar por dos nuevos programas a partir del próximo mes de septiembre.

La encargada de abrir las mañanas será Ana Terradillos, que se pondrá al frente de ‘La mirada crítica‘, un formato de actualidad política y económica producido por Unicorn Content; y que recupera el título de un mítico formato de Telecinco que presentaron rostros de la talla de Gloria Serra, Montserrat Domínguez, Vicente Vallés y María Teresa Campos.

Un reto apasionante que ilusiona mucho a Ana Terradillos tal y como la actual presentadora de ‘Cuatro al día’ le confiesa a Rosa Villacastín en una entrevista para Diez Minutos. «Es un programa con mucha solera, un buque insignia, igual que lo fue el que yo hice, aquí, en Telecinco, que es referencia a nivel informativo», asevera.

«Habrá política, economía… lo que no quiere decir que si algún día tenemos un suceso importante no lo vayamos a tratar, porque estaremos muy pegados al día a día, a la actualidad, pero con preferencia a la política y al tema económico«, explica Terradillos sobre lo que nos espera en la renovada ‘La mirada crítica’.

Ana Terradillos se moja sobre cómo es trabajar con Ana Rosa

Con ‘La Mirada Crítica’, Ana Terradillos vuelve a las mañanas de Telecinco; donde ya se encargó de presentar la tertulia política de ‘El programa de AR’ durante la baja por el cáncer de Ana Rosa Quintana. Cuando Villacastín le pregunta por cómo es trabajar con Ana Rosa, ella no lo duda. «Es muy inteligente a la hora de gestionar los temas porque sabe relativizarlos, y sobre todo tiene mucha cintura a la hora de comunicar con todos los que tiene al otro lado», asegura.

«No he visto una persona tan inteligente a la hora de montar cuadrillas y conseguir que nos llevemos bien. Ella sabe hacerlo, nunca la he oído levantar la voz», sentencia al respecto.

Por último, Ana Terradillos habla del salto de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco y el difícil desafío que tiene para recuperar la audiencia perdida tras el fin de ‘Sálvame’. «Durante 18 años ha sido líder de audiencia en la mañana. Yo confío mucho en Ana porque la veo empoderada y lo va a hacer muy bien, ella lo sabe», concluye la presentadora vasca que dejará ‘Cuatro al día’ en los próximos días.