Una invitada saca los colores a Sonsoles por lo que le dice de la «otra cadena» en plena conexión

Este martes 27 de junio la querida actriz y presentadora Carmen Sevilla fallecía en un hospital madrileño tras días ingresada por un empeoramiento en su estado de salud. Antes de conocerse la noticia de su muerte, Sonsoles Ónega ha entrevistado en ‘Y ahora Sonsoles’ a una de las grandes amigas de la que fuese presentadora del ‘Telecupón’.

El programa vespertino de Antena 3, a través del reportero Luis García Temprano, ha conectado en directo con Marily Coll para hablar con ella sobre el delicado estado de salud de Carmen Sevilla. Nada más arrancar la conexión, la actriz se ha mostrado encantada con ser entrevistada por Sonsoles Ónega: «Un saludo para Sonsoles. Soy admiradora de vuestro programa. Lamento que me tengáis que hacer una entrevista justo en estos momentos, cuando estamos todos muy delicados».

Coll ha asegurado que están «pendientes» de cualquier actualización del estado de salud de la actriz, la que espera que se recupere pronto. Algo que, lamentablemente no sucedió, pues falleció apenas unas horas más tarde. La entrevistada recordó cómo empezó su relación con Carmen Sevilla: «Empezamos a tener gran amistad a través de Augusto Algueró (el que fu su marido hasta 1974, y padre de su único hijo), que yo le conocía mucho».

Las cariñosas palabras de Marily Coll a Sonsoles Ónega

«Yo quería mucho a Carmen Sevilla. Se hacía querer por todos», ha reconocido la famosa diseñadora, recordando sus comidas de los viernes en el famoso restaurante Casa Lucio de Madrid: «Lo pasábamos muy bien». En un momento dado, el reportero anunciaba a la entrevistada que Sonsoles Ónega quería hablar directamente con ella. Algo que le hizo especial ilusión.

Muy emocionada, Coll exclamaba: «¡Ay, Sonsoles! Qué alegría poder hablar contigo». «Muchísimas gracias», le agradecía la presentadora. Pero, lejos de quedarse ahí, la amiga de Carmen Sevilla continuó alabándola: «Te admiro muchísimo. Y, además, te sigo desde la otra cadena. Ahí me gustabas mucho también y ahora me he cambiado contigo». De esta forma, la invitada hacía referencia a ‘Ya es mediodía’ y ‘Ya son las ocho’, los programas que Sonsoles Ónega conducía en Telecinco hasta hace un año, cuando fichó por Antena 3.

La periodista, visiblemente sonrojada por las palabras de la diseñadora, le volvía nuevamente a agradecer su cariño. «Quería agradecerle el cariño que ha tenido. No solo al atendernos, sino por las palabras que me ha dedicado, que me sonrojan», sentenciaba la comunicadora.