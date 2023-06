Una histórica actriz de ‘La que se avecina’ aclara su continuidad en la ficción de Telecinco

Hace una semana, Carlota Boza, la actriz que da vida a Carlota, la hija mayor de Los Cuquis, Amador y Maite en ‘La que se avecina’ sorprendía al dejar caer su marcha de la serie de los hermanos Caballero. Pero ahora visto el revuelo ha aclarado su futuro en la comedia de Telecinco y Amazon Prime Video.

Era hace unos días cuando Carlota Boza en declaraciones a Outdoor reconocía que «a mí me queda un telediario» al preguntarle por su continuidad en ‘La que se avecina’ después de que en la última temporada tan solo apareciera en un episodio.

Cabe recordar que Carlota Boza lleva ligada a ‘La que se avecina’ desde sus inicios. La joven era una niña cuando se incorporó a la ficción de Telecinco junto a su hermano Fernando Boza para dar vida a dos de los hijos de Amador y Maite, Nano y Carlota. En las primeras temporadas, los hijos de los Cuquis tuvieron bastante presencia y protagonismo pero poco a poco fueron perdiendo presencia hasta incluso no salir ninguno de ellos salvo Carlota Boza en un episodio de la temporada 13.

Carlota Boza aclara los rumores de su continuidad en ‘La que se avecina’

Ahora, Carlota Boza ha querido aclarar sus palabras y confirmar que seguirá participando en ‘La que se avecina’. Lo hacía en el último programa de la temporada de ‘Vaya Vaina’, el programa que presentan Dani Gordo y Alfon de la Rocha en Twitch.

Así, Carlota Boza relata que de hecho está grabando los nuevos capítulos de la temporada 14 de ‘La que se avecina’ y seguirá participando en la comedia creada por Alberto y Laura Caballero. «Sigo saliendo, no voy de visita», decía con cierta sorna cuando uno de los presentadores le preguntaba si saldrá saliendo en la serie.

«Hay muchos medios que decían que ya no salía más en la serie y hoy que he estado grabando he dicho me voy a hacer una foto», añade la joven actriz entre risas confirmando que sigue rodando ‘La que se avecina’ junto al resto de actores que se mantienen en su 14 temporada, que contará con el regreso de Paz Padilla y el relevo de Rocío Marín como Greta tras la muerte de Laura Gómez-Lacueva.