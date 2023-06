Esta histórica actriz de ‘La que se avecina’ anuncia su marcha: «Me queda un telediario»

Carlota Boza es uno de los rostros más reconocidos de ‘La que se avecina‘. Con tan solo seis años, la actriz debutó en las grabaciones de la longeva serie de Telecinco interpretando a Carlota Rivas, la hija de Amador (Pablo Chiapella) y Maite (Eva Isanta). Desde entonces, su personaje ha tenido un largo recorrido en la comedia, pero su despedida podría producirse de forma inminente.

La intérprete se incorporó al reparto al inicio del proyecto, en el episodio piloto en el que dio el pistoletazo de salida a todo lo que estaba por venir. No lo hizo sola, Carlota Boza ha estado presente en la serie de la mano de su hermano, Fernando Boza, quien también ejercía de hijo de los ‘cuquis’.

Dieciséis años después, la vida de ambos ha cambiado por completo y Carlota Boza anuncia que planea su salida de ‘La que se avecina’. Así misma lo ha asegurado a Outdoor. Cuando le preguntan por su continuidad en la serie de Telecinco, ha respondido de forma categórica: «No, a mí me queda un telediario». De hecho, cuando le piden recordar alguna anécdota de la serie, ni siquiera es capaz de mencionar un momento: «Así ahora mismo no recuerdo ninguna».

Carlota Boza, actriz de ‘La que se avecina’.

Cabe recordar que la serie de los hermanos Caballero tiene garantizadas aún dos temporadas más: la 14 y la 15. La primera de ellas ya se encuentra grabando en su nueva localización y la 15 se rodará el próximo año. No obstante, todo parece indicar que varios de los míticos actores de ‘LQSA’ no estarán presentes.

Vanesa Romero ya aclaró que no estará presente en las nuevas temporadas: «No volveré a ‘La que se avecina’ porque estoy embarcada en otros proyectos y no podría compaginarlos con las largas sesiones de trabajo de la serie». Lo mismo manifestó Cristina Medina: «Ahora mismo no te puedo decir lo que va a pasar dentro de un año, pero me da la sensación de que no voy a volver. Puedo hacer algún capítulo, pero volver allí todos los días un ‘chorro’ de horas… ¡buf!. Ahora mismo no me apetece».