Un hombre de ‘First Dates’ cruza la raya al imponer tal veto: «¿Eres feminista? Paga tú»

No hay día que ‘First Dates’ no nos sorprenda de una manera u otra, y eso que el fin por el que acuden los solteros es para encontrar el amor. La velada del jueves 8 de junio ha juntado a dos sevillanos, María y Borja. Dos jóvenes, con muchísimas cosas en común, pero la que más ha encajado, es que a ambos les gusta mucho la fiesta.

El dating show de Cuatro recibía a María, una soltera de lo más carismática. Lo primero que destacaba en su vídeo de presentación eran sus retoques: «Tengo las pestañas postizas y en los labios me he echado un poquito de ácido». Para una chica tan especial, Carlos Sobera le presentado a su cita Borja, un chico de lo más polifacético.

En lo primero que coincidía la pareja y que hacía bastante hincapié ante las cámaras de ‘First Dates’ era su gusto por la fiesta: «Soy una persona que no suele tener vergüenza, que soy alegre. Me hago amigo hasta de una farola. Me gusta el cachondeo, me gusta la música, me gusta salir a la discoteca.», se describía inicialmente él. Por su lado, María estaba encantada de esta afirmación ya que aunque se quejaba de que solo hablase de él, el match estaba asegurado. «Es gracioso, pero habla mucho. Habla mucho de él. Me ha gustado mucho, pero no me ha dejado hablar», señalaba.

El soltero pregunta a su cita si es feminista y ella pone la guinda

María, en la barra de ‘First Dates’

La cena transcurría entre risas e invitaciones a la calle Betis para bailar flamenco, y la comensal se ha interesado por el trabajo del soltero. «Soy polifacético», ha sido su desconcertante respuesta, que María no acababa de entender: «Yo no tengo ni idea de lo que es eso. Pero bueno, me voy a reír por quedar bien. Ahora me explicaréis que es eso».

Después de que el soltero se arrancase por bulería, les han traído la cuenta y ha llegado el momento de decidir quién pagaba la cena. Sin más dilación, el soltero preguntaba a su cita si era feminista. «Yo no, yo soy compatible. Igualdad», respondía ella. Borja tenía preparado otro comentario por si la respuesta era positiva: «Te iba a decir que si eres feminista, paga tú».

María proponía pagar a medias, pero finalmente él decidía pagar la cuenta al completo con la condición de que ella pagase la próxima cena porque ambos han querido tener una segunda cita.

El público de ‘First Dates’ da sentencia a la cita

Creo que con tanto hablar y el canturreo, no sabe que la otra lleva un mochuelo. #FirstDates8J — Recién Duchao ®️ (@recienduchao) June 8, 2023

Me he echado unas risas con la del escote….ha sido un puntazo pues ahora pagas por listo 🤣🤣#firstdates8j — Carmen (@Karmenziya) June 8, 2023

Que le da a todas las fiestas dice….. #FirstDates8j pic.twitter.com/uQsxCSze4u — Davidian (@Davidian18006) June 8, 2023

#FirstDates8J

Por fin han dado con una pareja que pega, abro el champán — Santo_Venganza (@Santo_Venganza) June 8, 2023

Él: Eres feminista?

Ella: No, yo soy compatible, yo igualdad



Año 2023#FirstDates8J — José Soto 🏳️‍🌈 (@sotosinmas) June 8, 2023

Pero a este chaval quién le contrata para que vaya a cantar a sus fiestas??#Firstdates8j pic.twitter.com/SyDOXF8DrV — Sra😼Prozac (@SraProzac) June 8, 2023

Yo me quiero ir con esta muchacha a la calle Betis de fiesta. Risas no me van a faltar #FirstDates8j — Kathy la Hepburn (@CatiLaJerbur) June 8, 2023

Maria tiene risa de haber estado fumado ducados desde los 3 años #FirstDates8j — ferny the beholder (@fernyElSpameao) June 8, 2023

#FirstDates8J cuando se entere que tiene 1 hijo pic.twitter.com/6oDpn8OiEr — Nada Serio (@NadaSerio5) June 8, 2023

Borja: tú eres feminista?



María: no, yo soy compatible con la igualdad



Pero María, las dos cosas son lo mismo corazón#FirstDates8J — Lidia 🕊️🏹 (@lidiaobliviate_) June 8, 2023

María se ríe un poco como el Risitas…🫣🤣🤣🤣🤣🤣#firstdates8j pic.twitter.com/zasJCkCgVl — Joachim20 (@Joachim201) June 8, 2023

Maria gipsy king#firstdates8j — Jennifer Iniston PARODY (@elkiwidelajenni) June 8, 2023

“tu eres feminista??? No, yo no”



La guinda del pastel de estos dos retrasados🤣🤣🤣🤣🤣



#FirstDates8J pic.twitter.com/CHoo05ZXdy — Huxley (@huxley5567) June 8, 2023

María tiene 24 años en cada tetaza #FirstDates8J pic.twitter.com/VgcvPshcWZ — ⚡País de pandereta⚡ (@VlcMartina) June 8, 2023