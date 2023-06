Shock absoluto en ‘Mía es la venganza’ tras la muerte de uno de sus personajes principales

‘Mía es la venganza’ continúa su periplo por las sobremesas de Telecinco pese a que en los últimos días la serie no levante cabeza en audiencias. Es más, la ficción protagonizada por Lydia Bosch anotó este miércoles su mínimo histórico con un 7,7% y 752.000 espectadores.

Sin embargo, la audiencia no se corresponde con lo interesante que está la trama de la serie. Y es que poco a poco, se va deslumbrando toda la trama principal con la venganza de Mario a Sonia pero además se van desarrollando subtramas como la corrupción, el romance entre Orson (Claudio de la Torre) y Fernando, el acoso sexual a Lucía, entre otras.

Así, en el capítulo de este jueves de ‘Mía es la venganza’ hemos asistido a la decisión final de Olivia sobre la continuidad de Montiel en el club de Los Olivos después de su acoso a Lucía y de pedir que despidieran a la masajista. Todo mientras la CEO del club se ve presionada por su novio Bosco que quiere mantener sus negocios con Montiel y por su madre Sonia.

También en el episodio de este jueves se pudo ver a Pedro Tascón montando un espectáculo en el restaurante en estado de embriaguez y pidiendo que le den más alcohol. Las intenciones de Pedro pasan por que todo el club se entere de quién es en realidad Sonia Hidalgo. Mientras su hijo Fernando trata de apaciguar al socio de su madre.

Es entonces cuando Pedro Tascón le dice a Fernando que se ha quedado sin casa por culpa de su madre y que Sonia no es como verdaderamente se muestra ante el resto. Así, para él, la dueña del club es «un demonio con piernas». Tras ello, Pedro le pide a su mujer poder ver a su hijo pero ella se lo prohíbe y le pide que deje su casa.

Es justo al final del capítulo cuando se genera mucho revuelo en Los Olivos al ver como Pedro Tascón está subido en el trampolín con una botella en la mano. «El señor Tascón se ha subido al trampolín y parece que va a saltar», comenta una de las empleadas cuando Olivia llega y no entiende lo que está sucediendo.

También Sonia llega para tratar de evitar un mal mayor. «Pedro, ¿qué coño haces ahí? Baja ahora mismo», le pide la dueña. «Tranquila, no me voy a tirar todavía, no hasta que te diga lo hija de puta que eres. Me has jodido la vida», le suelta él amenazándole.

Mientras Mario trata de ayudar a Pedro Tascón y le pide que él le ayudará a desenmascarar a Sonia Hidalgo pero que no se tire. «Cálmese, tranquilo. Sé perfectamente como se siente pero todo se va a arreglar. Todos sabemos como es Sonia Hidalgo pero le juro que va a pagar por todo lo que le ha hecho y por muchas otras cosas. Le juro que tarde o temprano se va a hacer justicia», le advierte Mario. Pero las palabras fueron en vano pues Pedro Tascón termina suicidándose tirándose del trampolín.