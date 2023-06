Pilar Vidal dice ‘no’ a ‘Sálvame’ por la jugarreta inesperada que le han hecho en directo

Esta semana, los concursantes de ‘Supervivientes 2023’ se enfrentaron a la mesa de las tentaciones en la que algunos como Jonan Wiergo o Alma Bollo se cortaban el pelo. Lo mismo que hizo Adara Molinero este domingo en ‘Conexión Honduras’. Y eso es lo que ha propuesto ‘Sálvame’ este lunes a Pilar Vidal a cambio de una recompensa muy especial.

Mientras los concursantes del reality de aventuras consiguen comida a cambio de cortarse el pelo, ‘Sálvame‘ sorprendía a Pilar Vidal al ofrecerle un corte de pelo a cambio de una oferta completamente inesperada: participar en un festival como DJ.

«Una de vosotras va a tener una oferta absolutamente irrechazable y que creo que la recompensa vale tan la pena que va a tener que cortarse el pelo», anunciaba Mayte Ametlla entrando en el plató de ‘Sálvame’ con unas tijeras en la mano. Algo que de primeras parecía no hacer demasiada gracia a las colaboradoras antes de que la guionista y redactora revelara que la elegida era Pilar Vidal.

«Si la recompensa para los supervivientes más idónea en la comida, la recompensa para Pilar más idónea es la música. El equipo de producción de este programa ha conseguido que actúes en el ‘Conexión de Valladolid Festival 5.0’ con un cartel de lujo», avisaba Mayte Ametlla a su compañera.

Al escucharlo, Pilar Vidal solo se preguntaba si iba a cobrar por actuar en dicho festival. «¿Pero voy a cobrar?», soltaba la colaboradora. «¿Vas a actuar con los grandes y te preocupa si vas a cobrar?», le respondía Ametlla después de ver que Pilar podría actuar junto a Loquillo, Celtas Cortos o Dani Fernández.

«O sea curro una noche en Valladolid sin cobrar y encima me cortas el pelo. ¿Pero eso qué ganga es?», se preguntaba Pilar Vidal. «Pero que tú eres Pilar Vidal no eres Chimo Bayo», le replicaba Mayte Ametlla mientras la colaboradora se dirigía al director.

Pilar Vidal se quejaba de que perdía dinero porque además ese día tenía que trabajar en el ‘Deluxe’. «Es que pierdo dinero que tengo Deluxe», se quejaba la colaboradora. «Es un festival que lleva cinco años llenando el antiguo hipódromo da Valladolid», trataba de insistirle Mayte Ametlla para convencerla corrigiendo además que era un sábado y no trabajaba en el ‘Deluxe’.

Era entonces cuando la periodista del ABC aseguraba que para ella no era un problema cortarse el pelo pero se negaba a que lo hiciera Mayte Ametlla. «Lo que quiero es que venga un profesional a cortármelo», pedía Pilar. «Pero eso no tiene gracia», le decía la guionista. «Que no, no me voy a cortar el pelo, me da igual no actúo», advertía Pilar cuando le decían que se tenía que cortar diez centímetros.