Marta López, a moco tendido no puede continuar en ‘Sálvame’: «Lo estoy pasando mal»

‘Sálvame‘ comenzaba este jueves cebando la «madre de todas las bombas». Justo después, anunciaba que Kiko Hernández se casa este fin de semana con Fran Antón. Un enlace que ha dejado a todos completamente sorprendidos y a Marta López completamente rota.

Nada más confirmar que Kiko Hernández y Fran Antón se casarán este mismo fin de semana, Marta López se derrumbaba en pleno directo. Y es que para ella, Kiko ha sido uno de sus mejores amigos desde que le conoció después de su paso por ‘Gran Hermano’.

«Yo me alegro por él, pero lo estoy pasando mal porque si es verdad, que no lo sé, me he dado cuenta de que ya no tengo nada que ver con Kiko. Me da pena», empezaba reconociendo Marta López tras enterarse de que su gran amigo ha dado el paso de dar el sí quiero.

El llanto de Marta López al enterarse de la boda de Kiko Hernández

Era justo entonces cuando Marta López no podía contener la emoción y rompía a llorar en directo. «Mi dolor es que en mi vida me imaginé que Kiko se fuera a casar y yo no fuera a estar en la boda», aseveraba la colaboradora al ser preguntada por Adela y Terelu.

«Es verdad que desde hace un año no tenemos la misma relación, pero para mi el amor que siento por él y el cariño no ha cambiado y puede ser que estuviéramos más distanciados, pero jamás me imaginé que Kiko se fuera a casar y yo no estar ahí», proseguía diciendo Marta López.

Tras ello, Marta López contaba que llamaría a Kiko Hernández después del programa para hablar de la boda. «Es que está claro que, si no estoy ahí, yo ya no le importo, están sus amigos ahí», respondía ella. Mientras sus compañeros le recomendaban que esperara a que quizás Kiko haga una celebración con sus amigos y compañeros de la tele. Sobre si conoce a Fran, Marta comentaba que lo conoció el día que fue a verlo al teatro.

Por último, ‘Sálvame’ le lanzaba una proposición a Marta López en directo para el ‘Deluxe’ de este viernes. Y es que le ofrecían que se sentara en el polígrafo de Conchita para hablar de su relación con Kiko Hernández. Pero la colaboradora lo rechazaba. «Por respeto a alguien que ha formado parte de mi vida, que no le gusta, no. No tengo miedo, pero entiendo que las preguntas que me van a hacer son de mi amigo y no soy quién para hacerlo», sentenciaba.