Lo que hicieron Rosa López y Bisbal en ‘La Voz Kids’ supera toda previsión: «Historia de España»

Este sábado 17 de junio, David Bisbal y Rosa López han protagonizado un emocionante momento en ‘La Voz Kids’. El almeriense ha elegido como asesora en esta edición del talent infantil a su compañera y amiga Rosa López, a la que conoció hace ya 21 años durante su paso por la primera edición de ‘Operación Triunfo’.

Precisamente ha sido al recordar su paso por la academia más famosa de la televisión cuando ambos no han podido evitar emocionarse. Al inicio del programa, Eva González se dirigía directamente a David Bisbal para indicarle que le tocaba subirse al escenario con su asesora para cantar alguna canción juntos. Y no podían haber escogido una canción mejor.

Más de dos décadas después, Rosa López y David Bisbal han vuelto a cantar en televisión ‘Vivir lo nuestro’, el tema que ya interpretaron en aquella mítica edición de ‘OT’ en la que ella resultó ganadora, mientras que él fue el segundo clasificado. Durante la actuación, ambos han intentado mantener el tipo y no emocionarse. Pero, al finalizar, se han fundido en un largo abrazo, dejando aflorar sus sentimientos.

Rosa López y David Bisbal se emocionan al cantar juntos

«Te quiero mucho, David», le ha susurrado la granadina al almeriense mientras estaban abrazados. Una emoción que se ha trasladado al público y a sus propios compañeros. Aitana, que apenas tenía dos años cuando se emitió ‘OT 1’, concurso en el que ella participaría quince años después, ha sido la primera en tomar la palabra. «La verdad es que David y Rosa son dos pedazos de artistazos», reconocía la cantante catalana.

Por su parte, Rosario se ha quedado sin palabras, y lo único que salió de su boca fue: «Impresionante, maravilloso». Mientras que Sebastián Yatra ha añadido que son «los momentos más felices de ‘La Voz'», haciendo referencia a la fiesta que se organiza en el plató. Eva González también ha querido tener unas palabras para el coach y su asesora: «Me gustaría daros las gracias por la actuación a los dos, que os he vuelto a ver hechos unos chiquillos».

Fue entonces cuando David Bisbal procedió a explicar que «esta canción fue la que nos tocó a Rosa y a mí cantar juntos dentro del programa. Yo recuerdo que esa semana para mí fue una fiesta, me lo pasé espectacular con Rosa». «Bueno pues lo mismo he sentido ahora Rosa, alegría pura», sentenciaba el artista. Su compañera, muy emocionada, se ha limitado a decir: «Yo también. He sido feliz, te lo juro», antes de fundirse en otro tierno abrazo.

Furor en redes sociales

En bucle con esta fantasía de @davidbisbal y @RosaLopez en #LaVozKidsAsaltos 🤩



Tocando el cora, vuelta a la infancia con ese primer OT ❤️‍🔥 pic.twitter.com/7AIpYqtRP2 — Manuel Martínez Velasco (@manumvelasco) June 17, 2023

Recuerdo desbloqueado de la primera edición de OT con la actuación de David Bisbal y Rosa 😍😍. Gracias por hacerlo posible a La Voz Kids 😊#lavozkidsasaltos — Alf ϟ (@Alfonso___) June 17, 2023

#LaVozKidsAsaltos

"Vivir lo nuestro" 20 años después. Historia de España @davidbisbal @RosaLopez que grandes y Artistas y Amigos sois 👏👏👏🥺😍💖🎤 pic.twitter.com/MiCCWLT3Em — carmentata1 #Esabelleza (@carmelillatata1) June 18, 2023

#laVozKidsAsaltos Me encantan estas 2 personas❤❤🎶Y al verlos cantar juntos d nuevo "Vivir lo ntro"q los unió en OT hace años(para mi las 2 mejores voces d la edición)..me ha emocionao y aquí aplaudiendo toda entusiasmada😂👏👏 pic.twitter.com/DLeMTgdGqJ — La Loby🐺💬 (@marodidel) June 17, 2023

Hemos vuelto a retroceder 20 años!! Nos encanta vuestra amistad y vuestra complicidad!! Historia de España!! Vivir lo nuestro @davidbisbal @RosaLopez @LaVozKids #LaVozkidsAsaltos https://t.co/flwDBKbBol — musica y noticias (@musicagran) June 17, 2023

Rosa y Bisbal me acaban de llevar a mi yo de 15 años viendo OT1 #LaVozKidsAsaltos pic.twitter.com/QcBNoDm5ju — Sandra🥭 (@EYildiz88) June 17, 2023